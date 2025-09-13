एमपी पुलिस में 7,500 कॉन्स्टेबलों की बंपर भर्ती, नोटिफिकेश जारी, 15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

MP Police Constable Recruitment-मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 कॉन्स्टेबल पदों पर सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करने की सुविधा 4 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा. आवेदन के लिए उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

30 अक्टूबर से होगी परीक्षा

आवेदन और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षा का आयोजन होगा. प्रदेश के संभावित 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

दो पाली में होगी परीक्षा

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा. पहली पाली सुबह 7:30 से शुरू होगा. इस दौरान 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है. इसके बाद 9:20 से 9:30 बजे तक निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा. फिर 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा होगी. वहीं दूसरी पाली दोपहर 12:30 से शुरू होगी. इसका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे तक है. इसके बाद 2:20 से 2:30 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा. फिर 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी.

जानिए सिलेक्शन प्रोसेस

सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन होगा. वहीं परीक्षा का स्तर हाई स्कूल योग्यता पर आधारित होगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के पद पर नियुक्ति मिलेगी. बता दें कि 15 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी.

कितना है परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 250 रुपए

मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन 200 रुपए

विभागीय परीक्षा के लिए (SC/ST/OBC/EWS) 100 रुपए

