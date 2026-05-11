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MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP Police Recruitment: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐलान किया है कि वर्ष 2026 की नई भर्ती में सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिसकर्मियों की भर्ती शुरू की जाएगी. राज्य सरकार ने 22 हजार 500 भर्तियों का लक्ष्य रखा था और अगले वर्ष इसे पूरा करने के लिए फिर भर्ती करेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 11, 2026, 07:29 PM IST
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MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में 22500 भर्तियां... CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP Police Recruitment: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार मौका आने वाला है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य पुलिस में बंपर भर्तियों की घोषणा की है. मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 22 हजार 500 भर्तियों का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अगले साल तक नई भर्तियां की जाएंगी और जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है. सीएम मोहन यादव ने भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान यह बड़ा ऐलान किया.

सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिसकर्मियों तक की होगी भर्ती

केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में पुलिस विभाग की भर्तियां लगातार जारी हैं. साल 2023 और 2024 की भर्तियां पूरी कर ली गई हैं. अब साल 2026 में सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिसकर्मियों तक की नई भर्तियां शुरू की जाएंगी. राज्य सरकार ने कुल 22,500 पदों को भरने का जो टारगेट सेट किया है, उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. खास बात यह है कि पुलिस बैंड तक के लिए भी भर्तियां निकाली गई हैं.

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सिंहस्थ 2028 के लिए कसी जा रही है कमर

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना ने पुलिस भर्ती का ताजा अपडेट देते हुए बताया कि कॉन्स्टेबल भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब सिपाहियों को जॉइनिंग दी जा रही है. उन्होंने एक और बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि साल 2026 में प्रदेश पुलिस बल में 10 हजार पदों पर भर्ती की मंजूरी भी जल्द मिलने वाली है. दरअसल, सरकार का फोकस 2028 में होने वाले 'सिंहस्थ' पर है. इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस बल को पहले से ही जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग देकर तैनात करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- MP पुलिस के 101 पुलिसकर्मियों को मिला केएफ रूस्तमजी पुरस्कार, CM मोहन यादव बोले- हमारी पुलिस ने काम से बनाई अलग पहचान

101 जांबाजों को मिला केएफ रूस्तमजी पुरस्कार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए आवास और अन्य सुख-सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर काम चल रहा है. इस दौरान सीएम ने प्रदेश के 101 जांबाज पुलिसकर्मियों को साल 2019-20 और 2021-22 के लिए 'केएफ रूस्तमजी पुरस्कार' से सम्मानित किया. इसमें 7 को परम विशिष्ट, 8 को अति विशिष्ट और 86 को विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार दिए गए.

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