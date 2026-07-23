एमपी पुलिस में 9,662 पदों पर बंपर भर्ती, सीएम मोहन यादव ने दी मंजूरी, जल्द आएगा नोटिफिकेशन

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MP Police Vacancy 2026 Update: मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 9,662 खाली पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. यह भर्ती कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी और इसका विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा. सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी, साइबर अपराध, कानून-व्यवस्था की नई चुनौतियों और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस भर्ती की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है. दूसरी ओर, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नई भर्ती से पुलिस विभाग को मजबूती मिलेगी. इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध से निपटने, महिला और बाल सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं तथा सामुदायिक पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की। गृह विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा।
हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 23, 2026
इन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती में सबसे ज्यादा 7,500 आरक्षक (GD) के पद भरे जाएंगे. इसके अलावा 1,000 आरक्षक (चालक), 520 सहायक उपनिरीक्षक (ASI), 312 उपनिरीक्षक (जिला बल), 81 सूबेदार, 69 उपनिरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल), 135 शीघ्रलेखक, 22 उपनिरीक्षक (अंगुलिचिन्ह), 10 उपनिरीक्षक (आयुध), 9 उपनिरीक्षक (फोटो) और 4 उपनिरीक्षक (QD) के पदों पर भी भर्ती होगी. सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में बढ़ती सुरक्षा जरूरतों और बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस बल में पर्याप्त संख्या में जवान और अधिकारी होना जरूरी है.
कब जारी होगा विज्ञापन
अब अभ्यर्थियों की नजर भर्ती के विस्तृत विज्ञापन पर है. इसमें आवेदन शुरू होने की तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का पैटर्न, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तय समय के भीतर पूरी की जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को जल्द नियुक्ति मिल सके. सरकार को उम्मीद है कि इस भर्ती से युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी.
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