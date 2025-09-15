MP Police Recruitment: रोजगार पंजीयन की शर्त हटने से क्या परेशानी? 7500 पदों पर भर्ती, फिर क्यों नाराज हैं युवा
MP Police Recruitment: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी एमपी में शुरू होता दिख रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:10 PM IST
MP Police Vacancy: मध्य प्रदेश में एक तरफ 7500 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली है, लेकिन इस बार एक नई शर्त ने विवाद शुरू कर दिया है. क्योंकि इस बार सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी है, युवाओं का कहना है कि यह कदम गलत है, क्योंकि इससे बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा और मध्यप्रदेश के स्थानीय युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे. इसलिए युवा इस शर्त पर अड़े हुए हैं कि यह शर्त हटनी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि यह शर्त पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई थी. 

मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया थी 

दरअसल, 2017 से अब तक तृतीय-चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता थी. इसी तरह हाल ही में समूह-2 और उपसमूह-3 की भर्ती में भी यह शर्त लागू थी, लेकिन इस बार पुलिस भर्ती के नियमों में रोजगार पंजीयन को जरूरी नहीं बताया गया है. कर्मचारी चयन मंडल ने बताया कि यह नियम पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर लागू किए गए हैं. क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही लगभग 1.50 लाख उम्मीदवारों ने रूलबुक डाउनलोड कर ली है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे. पिछले साल 2023 में इस भर्ती के लिए 9.68 लाख आवेदन आए थे. 

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को रोजगार पंजीयन से छूट दी गई है, हालांकि, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आवेदन के समय पंजीयन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होता है. बाहरी उम्मीदवार भी मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में ऑनलाइन रोजगार पंजीयन करवा सकते हैं, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन नहीं होता. इस बार कुल 6,800 पद जिला बल और 700 पद विशेष सशस्त्र बल के लिए होंगे. वहीं, नाई, धोबी, मोची, कुक, वाटर कैरियर, विगुलर, टेंट खलासी और चालक जैसे ट्रेड आरक्षक पदों के लिए वैकेंसी इस बार भी नहीं निकली है. इन पदों की पिछली भर्ती 2017 में हुई थी. 

ये भी पढ़ेंः MP में होगा SIR सर्वे, वोटर्स से लेकर मकानों तक की होगी गिनती, खास है यह प्रक्रिया

10 लाख आवेदन 

अनुमान है कि इस बार 10 लाख आवेदन आने पर एक पद पर लगभग 133 उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करनी होगी, पिछली भर्ती में यह संख्या 136 थी. हालांकि, बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ने से स्थानीय युवाओं पर दबाव बढ़ सकता है. जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब है रोजगार कार्यालय में नियमित नवीनीकृत पंजीकरण, यदि नवीनीकरण नहीं होता, तो उम्मीदवार भर्ती के लिए अयोग्य माना जाता था. यह नियम 2017 से लागू था ताकि मध्यप्रदेश की नौकरियां स्थानीय युवाओं तक सीमित रहें. 

इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि 2025 में महिलाओं के लिए 2,380 पद आरक्षित हैं, जो कुल पदों का 35 प्रतिशत है, लेकिन लिखित परीक्षा में महिलाओं के लिए कोई अलग कट-ऑफ नहीं होगा, जिसका मतलब है कि महिलाएं तभी फायदा उठा पाएंगी जब वे पुरुष उम्मीदवारों जितना ही स्कोर करें. 2023 की भर्ती में 2.5 लाख महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन में महिलाओं का प्रतिशत 11 प्रतिशत से भी कम रहा, यानि पर्याप्त महिलाएं क्वालिफाई नहीं करतीं, तो रिजर्व पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 1500 या 972 करोड़? डायल 112 घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सरकार ने दिया एक-एक हिसाब

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

