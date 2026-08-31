एमपी में पुलिस भर्ती का रास्ता साफ, 9,662 पदों का ESB को भेजा गया प्रस्ताव, सितंबर में आ सकता है विज्ञापन

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MP Police Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश में जल्द ही 9,662 पदों पर भर्ती होने जा रही है. इसमें आरक्षक, ड्राइवर, उप निरीक्षक और सूबेदार समेत अन्य कई पद शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस मुख्यालय की तरफ से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. अब उम्मीद है कि पुलिस भर्ती के लिए सितंबर महीने में विज्ञापन भी जारी हो सकता है. इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरी करने की तैयारी चल रही है. हिसाब से 2027 में इनकी नियुक्ति भी हो जाएगी.
बता दें कि उज्जैन में होने वाले 2028 का सिहंस्थ को मद्देनजर रखते हुए सीएम मोहन यादव ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के लिए कहा है. वहीं पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साल 2025 में जिन नियमों के अंतर्गत आरक्षक और उप निरीक्षकों के पदों पर भर्ती की गई थी, उन्हीं नियमों के आधार पर इस बार भी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
कैसे होगी पुलिस भर्ती
सबसे खास बात यह है कि इस बार पुलिस विभाग में उप निरीक्षक और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट यानी (PET) और साक्षात्कार होगा. लेकिन आरक्षकों के लिए लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट यानी (PET) के आधार पर होगा. इसमें साक्षात्कार नहीं होगा. लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट यानी (PET) के अंक के हिसाब से ही मेरिट तैयार की जाएगी. बताया जा रहा है कि अगर यह 2027 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो अगले साल फिर से 8 हजार अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी. बताया यह भी जा रहा है कि जल्द पुलिस भर्ती बोर्ड का भी गठन होने के आसार हैं.
किन-किन पदों पर भर्ती
1. आरक्षक (GD): 7500 पद
2. आरक्षक (Driver): 1000 पद
3. शीघ्रलेखकः 135 पद
4. सहायक उप निरीक्षकः 520 पद
5. सूबेदारः 81 पद
6. उप निरीक्षक (जिला बल): 412 पद
7. उप निरीक्षक (एसएएफ): 69 पद
8. उप निरीक्षक (क्यूडी): 4 पद
9. उप निरीक्षक (अंगुली चिह्न): 22 पद
10. उप निरीक्षक (आयुध): 10 पद
11. उप निरीक्षक (फोटो): 9 पद
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