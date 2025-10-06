Advertisement
MP Police SI Recruitment 2025: एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल और आवेदन का पूरा प्रॉसेस

MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस भर्ती 2025 के तहत सूबेदार और उपनिरीक्षक पदों के लिए आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे. परीक्षा 9 जनवरी 2026 को होगी. आइए आपको आवेदन के पूरे प्रॉसेस के बारे में बताते हैं.

Oct 06, 2025
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती
MP Police SI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एमपी पुलिस में 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, जिसका ESB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अगर आप एमपी पुलिस में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए काफी अच्छा मौका है. 

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और 10 नवंबर 2025 तक चलेंगे. अगर आवेदन में कोई गलती हो जाए, तो उसे 15 नवंबर तक सुधार किया जा सकता है. परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा. आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनुपपुर में होगी.

जानिए कितनी लगेगी फीस?
1. अनारक्षित (General): ₹500
2. OBC/SC/ST/EWS (केवल मध्यप्रदेश निवासी): ₹250
3. General: ₹200 
4. OBC/SC/ST/EWS (केवल मध्यप्रदेश निवासी): ₹100

आवेदन की जानें पूरी प्रक्रिया
1. आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in या http://www.esb.mp.gov.in पर जाएं.
2. भर्ती की नियम पुस्तिका डाउनलोड करें और ध्यान से पढ़ें.
3. आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
4. शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
5. फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें.

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)

