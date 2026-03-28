MP SI Exam Update: युवाओं को बड़ा झटका! 9 अप्रैल को होनी वाली MP SI भर्ती परीक्षा टली, जानें अब कब होगा एग्जाम?

MP Police SI Exam Date: मध्यप्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख एक बार फिर बदल गई है. इस संबंध में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने संशोधित नोटिस जारी किया है. नई जानकारी के अनुसार अब यह परीक्ष अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी.

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आयोजित सूबेदार और उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के दूसरे चरण (मुख्य परीक्षा) के कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया गया है. नई सूचना के मुताबिक अब यह परीक्षा 29 अप्रैल 2026 को तय की गई है. बता दें कि इस परीक्षा की तारीख तीसरी बार बदली गई है, जिससे अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

29 अप्रैल को आयोजित होगी परीक्ष

बता दें कि बोर्ड ने पहले इस परीक्षा को 26 अप्रैल 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया था. हालांकि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026 भी उसी दिन निर्धारित है. इन दो प्रमुख परीक्षाओं की तारीखों के टकराव ने उम्मीदवारों के लिए एक दुविधा पैदा कर दी थी. छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और उनकी मांगों के जवाब में कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को तीन दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. पहले यह परीक्षा 9 अप्रैल को निर्धारित थी, जिसेबाद में बढ़ाकर 26 अप्रैल किया गया. अब संशोधि के बाद 29 अप्रैल को परीक्षा आयोजिक की जाएगी.

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8 अप्रैल तक जमा होगी परीक्षा शुल्क

संशोधिक कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 8 अप्रैल तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं. वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे, जिन्हें पहले चरण की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया है.

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