एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, छह अधिकारियों की बदली जगह, जानिए अपने जिले नए अफसर

MP IPS Transfe List: मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए छह आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के तबादले किए हैं. पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक आशीष खरे अब छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional SP) होंगे. सरकार ने सोमवार को छह आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. अनु बेनिवाल एसडीओपी मनावर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ग्वालियर, सर्वप्रिय सिन्हा एसडीओपी बैरसिया से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली पदस्थ किए गए हैं.

वहीं, रश्मि धुर्वे डाबर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन का इंदौर तबादला निरस्त कर पदस्थापना यथावत रखी गई है. इन तबादलों से पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलेंगे. स्थानीय स्तर पर ये अधिकारी जनता और पुलिस सेवा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेंगे.



