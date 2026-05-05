MP Police Transfer: पुलिस मुख्यालय में बड़ी सर्जरी, कई सीनियर IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

MP Transfer News: मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. तबादलों के बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षकों (Deputy Inspectors General of Police) के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय (PHQ), भोपाल द्वारा 5 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

इस सूची में उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) और सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) स्तर के अधिकारी शामिल हैं. अवधेश गोस्वामी को कल्याण/लेखा और रियाज इकबाल को प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईपीएस सिमाला प्रसाद को महिला सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है.



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