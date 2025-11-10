अब नए लुक में दिखेगी एमपी पुलिस! कड़ाके की ठंड में बदली गई वर्दी, आदेश जारी

MP Police Winter Uniform: मध्यप्रदेश में इस बार सर्दी ने लोगों के साथ-साथ पुलिस विभाग को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है. नवंबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही है. पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है. इसी बीच भोपाल पुलिस ने जवानों की सुविधा के लिए उनकी वर्दी में बदलाव का निर्णय लिया है. अब पुलिसकर्मी ठंड से बचाव के लिए विशेष शीतकालीन यूनिफॉर्म में नजर आएंगे.

राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने 10 नवंबर से नई ड्रेस को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ठंड के दिनों में गर्म कपड़े पहनने की अनुमति दी गई है. नई यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी अब फुल शर्ट और जर्सी में नजर आएंगे. पुरुष और महिला दोनों के लिए यह नियम समान रूप से लागू रहेगा. आदेश के अनुसार, सभी को अंगोला शर्ट और जर्सी पहननी होगी.

पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश

भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह शीतकालीन वर्दी सभी पुलिस इकाइयों पर एक समान रूप से लागू होगा. पुलिस रेगुलेशन एक्ट-1961 के अनुसार, ठंड के चार महीनों के दौरान अंगोला (गर्म शर्ट) पहनना अनिवार्य है. इस दौरान सामान्य शर्ट पहनने वालों को वर्दी के ऊपर स्वेटर पहनना जरूरी होगा. एक्ट में यह भी प्रावधान है कि इस अवधि में पुलिसकर्मी अपनी शर्ट की आस्तीन फोल्ड नहीं कर सकेंगे. यानी अब उन्हें पूरी आस्तीन वाली यूनिफॉर्म ही पहननी होगी.

नियमों का पालन करना अनिवार्य

अगर कोई पुलिसकर्मी इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक, सभी के लिए यह नियम लागू रहेगा. यह कदम न केवल जवानों को ठंड से राहत देने के लिए है, बल्कि पुलिस की एकरूपता और अनुशासन को भी बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

