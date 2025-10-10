MP में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं, तीसरी बार चालान होने पर लगेगा बड़ा झटका

MP Policemen Helmet: अब तक आपने हेलमेट नहीं लगाने पर आम लोगों का चालान कटते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों का भी चालान कटने वाला है, क्योंकि भोपाल के प्रदेश पुलिस मुख्यालय से यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी चालक बिना हेलमेट के एंट्री करता है तो फिर उसका चालान कटेगा, क्योंकि पुलिस विभाग ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे जाए. पीएचक्यू के गेट नंबर दो से बिना हेलमेट के अब किसी भी पुलिसकर्मी को एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं प्रदेश में भी सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाने अनिवार्य किया गया है.

ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

खास बात यह है कि हेलमेट न पहनने की अनदेखी अब पुलिसकर्मियों को नौकरी पर भारी पड़ सकती है, दरअसल, तीसरी बार चालान होने पर बड़ा झटका लगेगा. नए निर्देशों के अनुसार दो बार से अधिक बिना हेलमेट का चालान हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह निर्देश सभी को जारी किए गए हैं. वहीं पीएचक्यू के गेट नंबर दो पर अगर कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के पहुंचता है तो फिर चलानी कार्रवाई के साथ-साथ अब विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, इसके लिए पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ऐसे में यह पहला मौका है, जब पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती बरती जा रही है.

30 सितंबर को मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय से यह स्पष्ट निर्देश जारी हुए थे कि सभी पुलिसवालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा. इसके बाद भोपाल में 9 चेकिंग पॉइंट लगाकर नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हुई थी. इस दौरान 79 हजार रुपए की वसूली भी फाइन से हुई थी, जबकि अब यातायात नियमों के तहत सख्ती भी बरती जा रही है. प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती बरती जाएगी, जहां नियम नहीं तोड़ने की सख्त हिदायत दी गई है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में हेलमेट को लेकर कई बार अभियान चल चुका है, लेकिन अक्सर पुलिसकर्मियों के ही हेलमेट नहीं लगाने के मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में अब मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने ही सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

