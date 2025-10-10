MP में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं, तीसरी बार चालान होने पर लगेगा बड़ा झटका

MP News: मध्य प्रदेश में अब पुलिसवालों ने अगर बिना हेलमेट के बाइक चलाई तो उनका चालाना कटेगा ही, साथ ही तीसरी बार चालान कटने की स्थिति में पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका भी लगने वाला है.
Trending Photos
MP Policemen Helmet: अब तक आपने हेलमेट नहीं लगाने पर आम लोगों का चालान कटते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों का भी चालान कटने वाला है, क्योंकि भोपाल के प्रदेश पुलिस मुख्यालय से यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी चालक बिना हेलमेट के एंट्री करता है तो फिर उसका चालान कटेगा, क्योंकि पुलिस विभाग ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे जाए. पीएचक्यू के गेट नंबर दो से बिना हेलमेट के अब किसी भी पुलिसकर्मी को एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं प्रदेश में भी सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाने अनिवार्य किया गया है.
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
खास बात यह है कि हेलमेट न पहनने की अनदेखी अब पुलिसकर्मियों को नौकरी पर भारी पड़ सकती है, दरअसल, तीसरी बार चालान होने पर बड़ा झटका लगेगा. नए निर्देशों के अनुसार दो बार से अधिक बिना हेलमेट का चालान हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह निर्देश सभी को जारी किए गए हैं. वहीं पीएचक्यू के गेट नंबर दो पर अगर कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के पहुंचता है तो फिर चलानी कार्रवाई के साथ-साथ अब विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, इसके लिए पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ऐसे में यह पहला मौका है, जब पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती बरती जा रही है.
ये भी पढ़ेंः पति की लंबी उम्र के लिए रखना था व्रत, लेकिन पत्नी ने करवाचौथ से पहले कर दिया कांड
30 सितंबर को मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय से यह स्पष्ट निर्देश जारी हुए थे कि सभी पुलिसवालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा. इसके बाद भोपाल में 9 चेकिंग पॉइंट लगाकर नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हुई थी. इस दौरान 79 हजार रुपए की वसूली भी फाइन से हुई थी, जबकि अब यातायात नियमों के तहत सख्ती भी बरती जा रही है. प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती बरती जाएगी, जहां नियम नहीं तोड़ने की सख्त हिदायत दी गई है.
बता दें कि मध्य प्रदेश में हेलमेट को लेकर कई बार अभियान चल चुका है, लेकिन अक्सर पुलिसकर्मियों के ही हेलमेट नहीं लगाने के मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में अब मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने ही सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!