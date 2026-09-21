MP में पटवारी के नाम पर नहीं होगी रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना में मोहन सरकार ने क्यों बदला नियम?

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मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब इस योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर नहीं होगी. रजिस्ट्री शासन के नाम पर की जाएगी. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पटवारी लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे. अब विभाग के प्रमुख सचिव से भी इस बारे में बात हो चुकी है. सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना को लेकर चल रही प्रक्रिया में बदलाव होगा.
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अब रजिस्ट्री में पटवारी का नाम नहीं, बल्कि शासन का नाम दर्ज होगा. पटवारियों की तरफ से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी. उनका कहना था कि रजिस्ट्री में पटवारी का नाम होने से उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी मांग को देखते हुए सरकार ने अब व्यवस्था बदलने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि नए तरीके से रजिस्ट्री होने पर पटवारियों को आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
अब रजिस्ट्री शासन के नाम
मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए है. कई लोगों के पास जमीन या मकान पर मालिकाना हक तो है, लेकिन उसका वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है. ऐसे लोगों को दस्तावेजी अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी. योजना के तहत हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी. प्रदेश में अब तक कुल 41.586 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं. वहीं करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन मुफ्त में किया जाएगा.
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
स्वामित्व योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिनकी निजी संपत्ति के अधिकार अभिलेख योजना के तहत तैयार हो चुके हैं. पंजीयन के बाद उनकी संपत्ति का दस्तावेजी अधिकार और मजबूत होगा. गांव के लोग इन दस्तावेजों का इस्तेमाल घर बनाने, कारोबार करने, खेती या दूसरी आर्थिक जरूरतों के लिए लोन लेने में कर सकेंगे. इससे संपत्ति से जुड़ा रिकॉर्ड भी मजबूत होगा और ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं.