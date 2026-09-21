MP में पटवारी के नाम पर नहीं होगी रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना में मोहन सरकार ने क्यों बदला नियम?

अब रजिस्ट्री शासन के नाम

मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए है. कई लोगों के पास जमीन या मकान पर मालिकाना हक तो है, लेकिन उसका वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है. ऐसे लोगों को दस्तावेजी अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी. योजना के तहत हितग्राहियों से स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी. प्रदेश में अब तक कुल 41.586 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं. वहीं करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन मुफ्त में किया जाएगा.