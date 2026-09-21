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MP में पटवारी के नाम पर नहीं होगी रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना में मोहन सरकार ने क्यों बदला नियम?

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर नहीं, शासन के नाम पर होगी. सरकार का मानना है कि इससे पटवारियों की परेशानी दूर होगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST
MP में पटवारी के नाम पर नहीं होगी रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना में मोहन सरकार ने क्यों बदला नियम?
Image Credit: ZEE MEDIA

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