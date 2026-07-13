/लापरवाह अफसरों पर कसेगा शिकंजा, समय पर नहीं निपटाया काम तो भरना पड़ेगा जुर्माना, MP सरकार का बड़ा फैसला

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MP Public Service Guarantee Act Amendment: मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं के निर्धारित समयसीमा में निपटारे को लेकर बड़ा संशोधन किया है. नए प्रावधान के अनुसार, तय समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी पर नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई जाएगी.
सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह भी तय किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी किसी आवेदन का निपटारा नहीं होता है, तो 16वें दिन प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी खुद संज्ञान लेकर मामले ती समीक्षा करेंगे. इसके लिए आवेदक की ओर से अपील किए जाने का इंतजार नहीं किया जाएगा.
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में संशोधन
इस व्यवस्था से नागरिकों के आवेदनों का समयसीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित हो सकेगा. इसके लिए सरकार ने लोक सेवाओं के लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में आवश्यक संशोधन किया है. इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए लोक सेवा गारंटी पोर्टल में भी आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं. अब अपील आए या नहीं, समयसीमा से लंबित हर प्रकरण की समीक्षा होगी और आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य सेवाओं का समय पर लाभ लोगों तक पहुंचाना औह लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.
5,000 तक लग सकता है जुर्माना
यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं की जाती है या उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वे 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं. प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है. इस उद्देश्य के लिए दोनों अपीलीय अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हैं. यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को पता चलता है कि संबंधित अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो वह नामित अधिकारी पर न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 5,000 तक का एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है. यदि अधिकारी बिना वैध कारण के सेवा प्रदान करने में देरी करता है, तो प्रतिदिन 250 का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 तक होगा. हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए.
क्या है लोक सेवा गारंटी अधिनियम?
बता दें कि, लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) एक ऐसा कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर मिलें. मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया था, जो भारत का पहला सेवा का अधिकार कानून था. यह देश का अपनी तरह का पहला ऐसा कानून था जिसने नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी दी. अगर तय समय के भीतर सेवाएं नहीं दी जाती हैं, तो संबंधित अधिकारी को जुर्माना भरना पड़ता है. फिलहाल इसमें 32 सरकारी विभागों की 665 प्रमुख सेवाएं शामिल हैं.
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