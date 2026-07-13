/लापरवाह अफसरों पर कसेगा शिकंजा, समय पर नहीं निपटाया काम तो भरना पड़ेगा जुर्माना, MP सरकार का बड़ा फैसला

5,000 तक लग सकता है जुर्माना

यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं की जाती है या उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वे 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं. प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है. इस उद्देश्य के लिए दोनों अपीलीय अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हैं. यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को पता चलता है कि संबंधित अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो वह नामित अधिकारी पर न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 5,000 तक का एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है. यदि अधिकारी बिना वैध कारण के सेवा प्रदान करने में देरी करता है, तो प्रतिदिन 250 का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 तक होगा. हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए.