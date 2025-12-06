एमपी राजभवन का बदला नाम, अब ‘लोक भवन’ के नाम से होगी राज्यपाल हेडक्वार्टर की पहचान

MP Lok Bhawan: मध्य प्रदेश के राजभवन का भी नाम बदल गया है. बता दें कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद एमपी में राजभवन अब लोक भवन के नाम से कहलाएगा. शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की. इसके बाद राजभवन के मुख्य द्वार पर लगी पुरानी पट्टिका को हटाकर लोक भवन की नई पट्टिका को लगा दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से दो दिन पहले निर्णय लिया गया था, कि प्रदेशभर के सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन किया जाए. इसके बाद से मध्य प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है. बता दें कि राज्यपाल की मौजूदगी में राज शब्द को हटाकर लोक लिखने की प्रक्रिया कर दी गई है. इसी के साथ मध्य प्रदेश में राजभवन को आधिकारिक रूप से लोक भवन के नाम से दर्ज कर लिया गया है.

सरकार के निर्देश के बाद देश के कुल 8 राज्यों में राजभवन का नाम बदल दिया गया है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा अपने अपने राजभवन को लोक भवन कर चुके हैं. वहीं लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास को भी लोक निवास नाम दिया गया है. यह कदम देश के औपनिवेशिक प्रतीकों और नामों से मुक्त करने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन के दौरान कहा गया था, कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है. इस लिए इसे लोक तांत्रिक मूल्यों के अनुरूप लोक भवन किया जाए. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे प्रतीकात्मक बदलावों की श्रृंखला में यह भी अहम कदम है. वहीं इससे पहले राजपथ का नाम, कर्तव्य पथ किया गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!