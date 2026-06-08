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MP Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी सातवें आसमान पर है और राज्यसभा की तीन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के बीच शह-मात का खेल तेज हो गया है. बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए महेश केवट को उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से दो पर बीजेपी का कब्जा है और एक कांग्रेस के पास है. बीजेपी ने दो सीटों के लिए तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है.
बीजेपी की तरफ से तीसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस खेमे में फूट की खबरें आने लगी है, जिसने पार्टी आलाकमान की नींद उड़ा दी है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के कई विधायक बागी तेवर अपना सकते हैं और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे पार्टी की एकमात्र सीट खतरे में पड़ गई है. हालांकि, इस बीच कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है और अपने विधायकों को दूसरे राज्य शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गई है. इस बीच कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं.
BJP के संपर्क में कांग्रेस के 14-15 विधायक!
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के 14 से 15 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए तीन सीटों पर 18 जून को होने वाली वोटिंग में विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं. इसके बाद आशंका है कि कांग्रेस राज्यसभा की एकमात्र सीट हार सकती है और तीनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है.
क्या कहते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़े?
मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सदस्यों में से वर्तमान में 228 विधायक ही राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, क्योंकि दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो चुकी है, जबकि विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम के आदेश के अनुसार राज्यसभा के लिए मतदान नहीं कर सकेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 57 वोटों की जरूरत होगी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं. दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने के लिए बीजेपी को 114 विधायकों की जरूरत होगी और इसके बाद भी भाजपा के पास 50 वोट बचेंगे. तीसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी को और सात वोट चाहिए, अगर कांग्रेस के 14-15 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो तीसरी सीट आसानी से बीजेपी के खाते में जा सकती है.
राज्यसभा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति?
भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्यसभा में अपना दबदबा मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और पार्टी की नजर मध्य प्रदेश की तीसरी सीट पर है. भोपाल में विधायकों और मंत्रियों के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रतिकूल धाराओं में भी अनुकूल परिस्थितियां बनाना बीजेपी का काम है. अगर बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा है, तो निश्चित मानिए की जीत कर आएंगे.
क्रॉस वोटिंग के सवाल पर आशीष शर्मा ने कहा कि आप देखते जाइए आगे क्या होता है. हर विधायक विकास के साथ खड़ा नजर आएगा. यह मोदी जी और मोहन यादव का नेतृत्व है, जहां सब कुछ अच्छा होगा. जिस प्रकार केवट ने प्रभु श्रीराम की नैय्या पार लगाई थी. अब यह केवट (महेश केवट) बीजेपी की नैय्या पार लगाएंगे.
डैमेज कंट्रोल में जुटा कांग्रेस आलाकमान
राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बगावत की सुगबुगाहट तेज होते ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तुरंत डैमेज कंट्रोल करने को लेकर एक्टिव हो गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेताओं को पार्टी के सभी विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी विधायकों को तमिलनाडु या कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी है. इसके साथ ही नाराज विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा पार्टी किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए सख्त व्हिप जारी कर कर सकती है.