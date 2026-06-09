मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द गया है, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी. इसके बाद 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यालय पहुंचे. उन्होंने नामांकन रद्द होने के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.