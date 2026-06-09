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मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द गया है, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी. इसके बाद 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यालय पहुंचे. उन्होंने नामांकन रद्द होने के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी छिपाई थी, जबकि उसे घोषित किया जाना चाहिए था. लेकिन, दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लोगों ने यह जानकारी छिपाई. जो निर्णय लिया गया है, मैं इस जांच प्रक्रिया का स्वागत करता हूं. अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी भय में थे. हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं.
CM मोहन यादव बोले- आत्ममंथन करे कांग्रेस
मोहन यादव ने कहा, 'कांग्रेस उम्मीदवार ने जान-बूझकर जो जानकारी छिपाई, वह आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के अपराध के बराबर है. असल में, अगर किसी का कोई आपराधिक मामला किसी अदालत में चल रहा है, तो उसे हलफनामे में बताना जरूरी है ताकि जब कोई उम्मीदवार बने तो हर वोटर को सभी जरूरी जानकारी पता हो. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, खासकर पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जांच-पड़ताल के चरण को लेकर कांग्रेस को अब आत्म-मंथन करना चाहिए कि वे ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को क्यों मैदान में उतारते हैं.'
#WATCH Bhopal | On the nomination of Congress RS candidate from Madhya Pradesh, Meenakshi Natarajan getting rejected, Madhya Pradesh Mohan Yadav says, "The information deliberately withheld by the Congress candidate amounts to the offence of concealing a criminal record. In… pic.twitter.com/VpfqnNFGB6
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 9, 2026
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ?
कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इस इकलौती राज्यसभा सीट को हर हाल में जीतना चाहती थी, लेकिन निर्वाचन कानून के मुताबिक उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित हर आपराधिक मामले की जानकारी नामांकन हलफनामे में देनी होती है. यह मामला 2025 से चल रहा है और मीनाक्षी नटराजन इसमें 'अभियुक्त' के तौर पर अदालत में जवाब भी दे चुकी हैं, इसलिए इसे 'अनजाने में हुई चूक' नहीं कहा जा सकता. निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी को इस मामले की जानकारी को छिपाने का दोषी पाया, नामांकन को रद्द कर दिया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस से बाहर हो गई है.
क्या निर्विरोध निर्वाचित होंगे बीजेपी के तीनों उम्मीदवार?
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीसरी सीट का चुनावी समीकरण बदल गया है. अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना मजबूत हो गई है. बता दें कि बीजेपी ने तरुण चुघ रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है.