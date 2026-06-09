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MP राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द, CM मोहन यादव बोले- आत्ममंथन करे कांग्रेस

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यालय पहुंचे. उन्होंने नामांकन रद्द होने के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:08 PM IST
MP राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द, CM मोहन यादव बोले- आत्ममंथन करे कांग्रेस

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