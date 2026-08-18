क्या है पीएम स्वनिधि योजना? मध्य प्रदेश बना देश में नंबर-1, जानिए रेहड़ी-पटरी वाले कैसे उठाएं फायदा

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MP Ranks First: मध्यप्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के मामले में देशभर में आगे है. इस योजना के जरिए रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों को अपना काम बढ़ाने के लिए मदद मिल रही है. प्रदेश में अब तक 10.42 लाख से ज्यादा पथ-विक्रेताओं को इसका फायदा मिल चुका है. सरकार ने एक से 15 अगस्त तक स्वनिधि पखवाड़ा भी चलाया, जिसमें हर जिले और शहर में पात्र लोगों के नए आवेदन भरवाए गए. इससे कई जरूरतमंद दुकानदार योजना से जुड़े और उन्हें बैंक के जरिए आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ हुआ.
इस योजना के तहत 12 हजार से ज्यादा लोन आवेदन बैंकों तक भेजे गए. लगभग 4 हजार नए रेहड़ी-विक्रेताओं को योजना से जोड़ा गया. बैंक और प्रशासन के बेहतर तालमेल से 17,400 से अधिक ऋण मामले मंजूर हुए और 16,500 से ज्यादा लोगों के खाते में रकम पहुंची. इसके अलावा 3 हजार से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मंजूर किए गए, जबकि 1,000 कार्ड चालू भी हो चुके हैं. यानी छोटे कारोबार वालों के लिए यह मदद इसलिए जरूरी है, क्योंकि रोज की कमाई पर चलने वाले लोगों को कारोबार में पूंजी मिलती.
स्वावलंबन से समृद्धि की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश
PM स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के रेहड़ी-पटरी एवं छोटे व्यापारियों को मिल रहा आर्थिक संबल@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #pmsvanidhi pic.twitter.com/e7PR4ljaGV
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 18, 2026
40 फीसदी महिलाएं शामिल
पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को अलग-अलग चरणों में 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक क का कर्ज दिया जा रहा है. साथ ही 30 हजार रुपए की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है. अब तक 16.55 लाख लोन मामलों में 2852.03 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. इनमें 40 फीसदी महिलाएं लाभार्थी हैं. वहीं 7.17 लाख से ज्यादा विक्रेता डिजिटल भुगतान कर रहे हैं. और उन्हें 53.85 करोड़ रुपए से अधिख कैशबैक मिला है. इस योजना से 31 मार्च 2030 तक चलने वाली योजना से कारोबारियों को सहारा मिलेगा.
पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
1. पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को की थी.
2. यह योजना रेहड़ी-पटरी, ठेला और छोटे कारोबारियों के लिए बनाई गई है.
3. योजना के तहत कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाता है.
4. पहली बार पात्र कारोबारी को ₹10,000 तक का लोन दिया जाता है.
5. पहला लोन समय पर चुकाने पर ₹20,000 तक का दूसरा लोन मिलता है.
6. दूसरा लोन समय पर चुकाने पर ₹50,000 तक का तीसरा लोन मिलता है.
7. समय पर कर्ज चुकाने वाले लाभार्थियों को सालाना 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है.
8. डिजिटल लेन-देन और QR कोड भुगतान करने पर लाभार्थियों को कैशबैक दिया जाता है.
9. पीएम स्वनिधि योजना को सरकार ने अब मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है.
योजना में आवेदन कैसे करें?
1. आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद मोबाइल नंबर व ओटीपी के जरिए लॉगिन करें.
3. अपनी विक्रेता श्रेणी चुनने के बाद SRN नंबर दर्ज करें.
4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और कारोबार से जुड़ीसही जानकारी भरें.
5. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
6. आप चाहें तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या बैंक जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.
क्या-क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए?
1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी)
2. वेंडिंग प्रमाण पत्र या फिर पहचान पत्र
3. अगर आपके पास CoV या ID कार्ड नहीं है, तो सिफारिश पत्र
4. बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या फिर बैंक स्टेटमेंट
5. आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो.
6. पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस (मांगे जाएं तो)
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