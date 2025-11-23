Advertisement
MP में हैदराबाद से 36,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 27,800 लोगों को मिलेगी जॉब, जानें कौन सी कंपनियां लगा रही पैसा?

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ हुई वन-टू-वन बैठकें अत्यंत सफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश को ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:03 AM IST
Investment in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हैदराबाद में आयोजित वन-टू-वन बैठकों ने प्रदेश के लिए निवेश के द्वार खोल दिए हैं. इन बैठकों के माध्यम से राज्य को विभिन्न सेक्टरों में कुल ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इन परियोजनाओं के शुरू होने पर लगभग 27,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है.

एमपी में 36 हजार 600 करोड़ का निवेश
दरअसल, हैदराबाद में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान मध्य प्रदेश को उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री मोहन की वन-टू-वन चर्चाओं के माध्यम से राज्य को कुल 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे अनुमानित 27,800 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे. यह निवेश कई प्रमुख सेक्टरों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस, पैकेजिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल्स, IT और कृषि में आने वाला है.

जानें कौन सी कंपनियां लगा रही हैं पैसा?

  • एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया: यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में सबसे बड़ा निवेश करेगी, जिसकी राशि ₹29,500 करोड़ है. यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देगा.
  • एजीआई ग्रीनपैक कम्पनी: पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में ₹1,500 करोड़ का निवेश करेगी.
  • अनंत टेक्नालॉजीज कम्पनी: एयरो स्पेस सेक्टर में ₹1,000 करोड़ का महत्वपूर्ण निवेश करेगी.
  • विंडपोनिक्स इण्डिया कम्पनी: नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि सेक्टर में ₹280 करोड़ का निवेश करेगी.
  • फार्मास्युटिकल्स कम्पनी: यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और आईटी सेक्टर में ₹150 करोड़ का निवेश लाएगी.

यह बड़ी सफलता है- सीएम मोहन यादव
वहीं सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि' आज हैदराबाद में आयोजित Interactive Session on Investment Opportunities in Madhya Pradesh में ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 27,800 रोजगार सृजित होंगे. सभी निवेशकों का मध्यप्रदेश में स्वागत है. यह बड़ी सफलता है. प्रोत्साहनकारी नीतियों से प्रदेश में निरंतर निवेश आ रहा है.'

 

