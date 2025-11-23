MP में हैदराबाद से 36,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 27,800 लोगों को मिलेगी जॉब, जानें कौन सी कंपनियां लगा रही पैसा?

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ हुई वन-टू-वन बैठकें अत्यंत सफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश को ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.
Trending Photos
Investment in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हैदराबाद में आयोजित वन-टू-वन बैठकों ने प्रदेश के लिए निवेश के द्वार खोल दिए हैं. इन बैठकों के माध्यम से राज्य को विभिन्न सेक्टरों में कुल ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इन परियोजनाओं के शुरू होने पर लगभग 27,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: MP सिविल जज भर्ती में SC-ST को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने नई सूची जारी करने के दिए निर्देश
एमपी में 36 हजार 600 करोड़ का निवेश
दरअसल, हैदराबाद में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान मध्य प्रदेश को उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री मोहन की वन-टू-वन चर्चाओं के माध्यम से राज्य को कुल 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे अनुमानित 27,800 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे. यह निवेश कई प्रमुख सेक्टरों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस, पैकेजिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल्स, IT और कृषि में आने वाला है.
जानें कौन सी कंपनियां लगा रही हैं पैसा?
यह बड़ी सफलता है- सीएम मोहन यादव
वहीं सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि' आज हैदराबाद में आयोजित Interactive Session on Investment Opportunities in Madhya Pradesh में ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 27,800 रोजगार सृजित होंगे. सभी निवेशकों का मध्यप्रदेश में स्वागत है. यह बड़ी सफलता है. प्रोत्साहनकारी नीतियों से प्रदेश में निरंतर निवेश आ रहा है.'
आज हैदराबाद में आयोजित Interactive Session on Investment Opportunities in Madhya Pradesh में ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 27,800 रोजगार सृजित होंगे। सभी निवेशकों का मध्यप्रदेश में स्वागत है।
यह बड़ी सफलता है। प्रोत्साहनकारी नीतियों से प्रदेश में निरंतर… pic.twitter.com/fDkEG2StIh
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 22, 2025