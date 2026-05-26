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MP में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी, किसानों को 22165 करोड़ रुपए का भुगतान

Gehu Kharidi 2026: मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई है. अब तक एमपी में 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है. जिसमें खरीदी का लक्ष्य पूरा हो चुका है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 11:16 AM IST
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एमपी में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी
एमपी में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी

Wheat Procurement News: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है. एमपी सरकार ने गेहूं खरीदी में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सरकार ने अब तक 13 लाख 27 हजार किसानों से गेहूं खरीदा है. मध्य प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है. मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ चुकी है. पहले 23 मई तक गेहूं खरीदी होनी थी, लेकिन अब मोहन सरकार ने इसे 28 मई तक कर दिया है. यानि अभी तीन दिन और गेहूं खरीदी की प्रक्रिया चलनी है. 

22165 करोड़ का भुगतान

एमपी सरकार ने अब तक किसानों को 22 हजार 165 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया है. किसानों को 2 से 3 दिनों के अंदर ही उनके उपार्जन की राशि को पहुंचाया जा रहा है. मोहन सरकार ने इस साल एमपी में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा था. पहले यह 78 लाख मीट्रिक टन था. लेकिन बाद में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन हो गया था. जिसके बाद लगातार गेहूं खरीदी की प्रक्रिया जारी है. राज्य सरकार की तरफ से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी हो रही है. इस बार भी किसानों को स्लॉट बुकिंग, एसएमएस सूचना और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. 

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एमपी में गेहूं का बंपर उत्पादन 

एमपी में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है.  प्रदेश के मालवा निमाड़, बुंदेलखंड और चंबल अंचल के जिलों में गेहूं की रिकॉर्ड आवक देखने को मिली है. जिससे इस बार रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई है. एमएसपी पर गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश फिलहाल देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेशभर में करीब 3,528 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. जबकि इस बार 15.33 लाख किसानों ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन करवाया था. खरीदे गए गेहूं के परिवहन और भंडारण की व्यवस्था डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए की गई है. सीएम मोहन यादव ने खुद खरीदी केंद्रों पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया था. 

एमपी में अभी तीन दिनों तक और गेहूं खरीदी की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में गेहूं खरीदी में अभी और इजाफा होने की उम्मीद है. 28 मई के बाद ही आंकड़े सामने आएंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार गेहूं खरीदी में एमपी देश में टॉप रह सकता है. 

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