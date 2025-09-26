200 करोड़ में होगा मप्र की 10000 किमी सड़कों का मेंटेनेंस, फिर उखड़ी तो इंजीनियर जिम्मेदार

MP News: मध्य प्रदेश में करीब 10 हजार किलोमीटर सड़कों का मेंटेनेंस काम किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, खास बात यह है कि अगर सड़कें दोबारा से उखड़ेगी तो इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर की होगी.
MP Road Maintenance: मध्य प्रदेश में इस साल हुई बारिश में सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, कई सड़कों में तो बड़े-बड़े गड्ढें बन गए हैं, जबकि रोड भी उखड़ा है, ऐसे में बारिश के बाद अब इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. खास बात यह है कि बारिश के दौरान भी कई सड़कों का मेंटनेंस किया गया था, लेकिन वह 15 दिन भी नहीं चल पाया और फिर से पूरी तरह से उखड़ गया था. ऐसे में अब फिर से पूरे प्रदेश में सड़कों के मेंटनेंस के लिए अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इस बार अगर सड़कें उखड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर की होगी, यानि मेंटनेंस पर सड़क खराब होने पर जिम्मेदारी इंजीनियर की होगी.
10 हजार किमी सड़कें खराब
बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को आदेश दिया गया है कि प्रदेश में खराब सड़कों की रिपोर्ट तैयार की जाए और इसके लिए 26 से 28 सितंबर तक का समय तय किया गया है. वहीं 1 से 15 अक्टूबर के बीच मेंटेनेंस का काम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 10 हजार किलोमीटर की सड़कें खराब हो गई हैं. ऐसे मेंलोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों पर करीब 200 करोड़ रुपए केवल मेंटनेंस पर खर्च करने की तैयारी की है, जिसमें आरडीसी की भी 3 हजार किलोमीटर की सड़कें शामिल हैं. जिनका काम भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं.
भोपाल में कई सड़कें खराब
राजधानी भोपाल में भी बारिश के बाद सड़कों की हालत दयनीय हो गई है, कई सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है, भोपाल बायपास भी पूरी तरह से उखड़ चुका है, क्योंकि यहां मेंटनेंस में देरी हो रही है. बताया जा रहा है कि इसके पुराने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके नए सिरे से दोबारा से टेंडर किया गया है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है. इसी तरह से राजधानी में और भी कई सड़के हैं, जिनकी स्थिति खराब बताई जा रही है. फिलहाल सड़कों को ठीक करने पर फोकस किया जा रहा है.
मध्य प्रदेश में सड़कों में मेंटनेंस के लिए नई गाइडलाइन भी जारी हो गई है, जिसके मुताबिक केवल गड्ढे भरने नहीं है, बल्कि उसे चौकोर हिस्से में काटकर और फिर से डामर जमाकर तैयार करना है, ताकि सड़कों की स्थिति खराब न हो और गड्ढे भी भर जाए. जबकि अगर एक ही जगह पर एक साथ कई गड्ढे हैं तो उसे भी ठीक करना होगा. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सड़के खराब थी उन पर तेजी से काम किया जाएगा.
