MP Teacher e-Attendance: अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती

MP e-Attendance News: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया है. भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिले में कार्यरत प्राचार्यों और शिक्षकों की ई-अटेंडेंस हर हाल में सुनिश्चित करें. 22 अगस्त को जारी आदेश के बाद अब सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक और प्राचार्य को अपनी उपस्थिति मोबाइल एप पर दर्ज करनी पड़ेगी.

इस नई व्यवस्था को हमारे शिक्षक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया है. यह प्लेटफॉर्म सरकार का डिजिटल इनोवेशन है, जिसके माध्यम से शिक्षक और प्राचार्य की उपस्थिति, छुट्टियां, पेंशन और सेवा से जुड़ी तमाम जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी. विभाग का मानना है कि इस कदम से कामकाज में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी तय होगी. खास बात यह है कि 1 जुलाई 2025 से यह प्रणाली प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य कर दी गई है.

कई सख्त नियम बनाए गए

शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस ऐप में कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं. उन्हें स्कूल में मौजूद रहते हुए मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी. सुबह स्कूल खुलने के एक घंटे के भीतर और स्कूल बंद होने के आधे घंटे बाद तक ही उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी. अगर कोई शिक्षक समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) में काटा जाएगा. यानी अब बिना बताए अनुपस्थित रहना आसान नहीं होगा.

लापरवाहों पर होगा एक्शन

वहीं सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की नियमितता पर नजर रखी जा सकेगी और छात्रों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. वहीं, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक नेटवर्क और तकनीकी दिक्कतों की बात कर रहे हैं. फिलहाल विभाग ने साफ किया है कि सिस्टम को पूरी तरह लागू करना सभी की जिम्मेदारी है और अगर इसमें लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी तय है.

ई - अटेंडेंस के जानें लाभ

1. इससे अटेंडेंस में पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा.

2. स्कूलों में अनुशासन और अनियमितता बढ़ेगी.

3. शिक्षा विभाग का डिजिटली परिवर्तन हो जाएगा.

4. अनुपस्थित शिक्षकों की निगरानी की जा सकेगी.

(रिपोर्टः अनिल नागर/ भोपाल)

