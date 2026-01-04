एमपी में शीतलहर का कहर, स्कूलों का बदला टाइम-टेबल, जानिए कितने शुरू होंगी क्लास?

MP School Time Changed: भोपाल में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है. जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के स्कूल अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे. यह निर्णय छोटे बच्चों को ठंड के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बचाने के लिए लिया गया है. आदेश तुरंत लागू होंगे और सभी स्कूलों को इसके पालन का निर्देश दिया गया है.



भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि यह बदलाव केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा. शहर के सभी निजी स्कूल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय, अनुदान प्राप्त स्कूल और मदरसे भी इसके अंतर्गत आएंगे. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि वे समय परिवर्तन का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें और बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें. यह कदम ठंड से बच्चों को बचाने के लिए उठाया गया है.

भोपाल में गिरा तापमान

वहीं देश के अन्य हिस्सों की तरह भोपाल में भी तापमान लगातार गिर रहा है और तेज ठंड का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है. शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि समय में बदलाव से बच्चों को सुबह की ठंड में बाहर आने-जाने के दौरान स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सकेगा. माता-पिता और स्कूल स्टाफ से अपील की गई है कि वे इस नए समय का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित और गर्म कपड़े पहनाकर स्कूल भेजें.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट