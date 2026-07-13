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MP बनेगा टेक हब, भोपाल-इंदौर में बनेंगे IT पार्क, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में ₹40000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहीं कंपनियां

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (13 जुलाई) को होटल ताज लेक फ्रंट में 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0:जीसीसी- डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर' का शुभारंभ किया. समारोह में इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया गया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 13, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:38 PM IST
MP बनेगा टेक हब, भोपाल-इंदौर में बनेंगे IT पार्क, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में ₹40000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहीं कंपनियां

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