/MP बनेगा टेक हब, भोपाल-इंदौर में बनेंगे IT पार्क, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में ₹40000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहीं कंपनियां

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भी भोपाल पहचाना जाता है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था. इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी दुनिया के सामने राष्ट्र भाषा को गौरवांवित करते हैं. हमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से आगे बढ़ना है. दुनिया का सबसे युवा देश और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है. इसमें अपार संभावनाएं हैं. मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से अब तक 28 हजार 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. आज बार्सिलोना (स्पेन) के सबमर ग्रुप ने अपने संकल्प को दोहराया है और 1 गीगा बाइट के डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश कर रही है. मध्य प्रदेश सरकार एआई, डाटा सेंटर और सेमीकंडकर सहित सभी छोटे और बड़े उद्योगों के विकास के लिए सदैव तत्पर है. मध्य प्रदेश डीप टेक पार्क और डाटा सेंटर सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. एआई से लेकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है.