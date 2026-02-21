Advertisement
एमपी में SIR की प्रक्रिया पूरी, अंतिम मतदाता सूची जारी, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

MP SIR Update: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का SIR पूरा होने के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची के बाद 8.49 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी देखी गई है. आइए आपको जिलेवार आंकड़ों के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:30 PM IST
MP Final Voter List 2026
MP Final Voter List 2026

Madhya Pradesh Final Voter List 2026: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची की भी जारी कर दी गई है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने जानकारी देते हुए ZEE NEWS को  बताया कि लगभग चार महीने तक चली इस प्रक्रिया में घर-घर सर्वे कर मतदाताओं का सत्यापन किया गया. निर्वाचन आयोग ने इस बड़े अभियान में सहयोग के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी जताया है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर की गई इस कवायद में मतदाता आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

वहीं SIR से पहले प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता पंजीकृत थे. इस प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 रह गई थी, यानी सत्यापन  के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए. दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं. इस तरह प्रारूप सूची के बाद 8 लाख 49 हजार 82 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई, जो लगभग 1.60 प्रतिशत है. हालांकि, शुरुआती आंकड़ों की तुलना में अब भी करीब 34.25 लाख नाम कम हैं.
जानिए जिलेवार आंकड़े
चलिए आपको जिलावार आंकड़ों के बारे में बताते हैं, कि इंदौर में सबसे ज्यादा 66 हजार 825 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वहां कुल मतदाता संख्या 24 लाख 86 हजार 996 हो गई. इसके अलावा, बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां पर 58 हजार 420 की शुद्ध वृद्धि के साथ मतदाता संख्या 17 लाख 45 हजार 453 तक पहुंच गई है. वहीं जबलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और रीवा जैसे जिलों में भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. साथ ही शाजापुर, आगर मालवा, अलीराजपुर और हरदा जिलों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन अधिकांश जिलों में 1 से 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

ऐसे जोड़ सकते हैं नाम
आपको बता दें कि इस पूरे अभियान के दौरान प्रदेश में 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 533 सहायक अधिकारी और 71,930 बीएलओ शामिल रहे. 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान में 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां ली गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी तक किया गया. वहीं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाअधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े हैं, वे फॉर्म-6, 7 और 8 भरकर सुधार या नाम जोड़ सकते हैं, हालांकि ऐसे नाम SIR सूची में शामिल नहीं होंगे.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

mp sir news

