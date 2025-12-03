Advertisement
अनुपूरक बजट में PM आवास पर ज्यादा फोकस, लाड़ली बहनों के लिए भी पैसा तय, जानिए पूरा प्लान

MP Supplementary Budget: एमपी सरकार का कुल अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का है, जिसमें कई योजनाओं पर सरकार ने खास फोकस किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:46 AM IST
अनुपूरक बजट में इन योजनाओं पर फोकस
Ladli Behna Yojana: मोहन सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, जिसमें सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के लिए राशि तय की है. पीएम आवास योजना और लाड़ली बहना योजना पर सरकार का खास फोकस दिखा है, जबकि समर्थन मूल्य पर होने वाली फसलों की खरीदी को भी सरकार ने अनुपूरक बजट में प्राथमिकता दी है, जबकि आपदा राहत राशि का भी प्रबंध किया है, सरकार का अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का होगा, जिसमें कई योजनाओं पर सरकार का फोकस दिख रहा है. 

चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट

बता दें कि यह मोहन सरकार का चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट होगा, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि पीएम आवास, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और किसानों को समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी का समय पर भुगतान उसके प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं, इसके साथ ही किसानों को आपदा राहत और भावान्तर योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी भारी राशि का प्रावधान किया गया है. क्योंकि किसानों को लेकर पहले ही बजट का प्रावधान किया गया है, मोहन सरकार ने सभी विभागों से जानकारी लेकर विभागों के हिसाब से ही अनुपूरक बजट तैयार करवाया है. 

लाड़ली बहना योजना 

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह राशि महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें आने वाले कुछ महीनों की किस्तों का प्रावधान किया गया है. वहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रावधान रखा है, यह पूरा अनुपूरक बजट ग्रामीण विकास को गति देने पर केंद्रित है. बजट पर गुरुवार को सदन में साढ़े तीन घंटे तक चर्चा निर्धारित की गई है. यानि इस राशि का भी खर्च किया जाएगा. 

गुरुवार को पास होगा बजट 

सरकार का कुल अनुपूरक बजट 13,476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का है, जिसे चर्चा के बाद गुरुवार को पारित किया जाएगा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत विभाग के माध्यम से स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मोहन सरकार के इस अनुपूरक बजट को आने वाले वित्तीय वर्ष की सुविधाओं के विस्तार के आधार पर रखा जाएगा. 

