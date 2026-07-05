/इंतजार खत्म, MP के प्राइमरी-मिडिल स्कूलों को मिले 5 हजार से ज्यादा शिक्षक, नए सत्र से संभालेंगे जिम्मेदारी

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MP Teacher Recruitment Order: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2024 के तहत चयनित 5017 अभ्यर्थियों का करीब दो साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग ने 3 और 4 जुलाई को संभागीय संयुक्त संचालकों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किए. इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के सरकारी स्कूलों में पदस्थ होने का रास्ता साफ हो गया है. अब सभी नए शिक्षक मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे.
जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में कुल 5,017 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इनमें 4,067 माध्यमिक स्कूल शिक्षक और 950 प्राथमिक स्कूल शिक्षक शामिल हैं. माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, खेल और संगीत (गायन और वाद्य) जैसे विषयों में की गई है. वहीं प्राथमिक स्तर पर खेल, नृत्य और संगीत (गायन और वाद्य) के शिक्षकों को तैनात किया गया है.
2024 में हुआ था चयन
इन सभी उम्मीदवारों का चयन शिक्षक चयन परीक्षा-2024 के जरिए किया गया था. नतीजे घोषित होने के बाद नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया से उम्मीदवार परेशान थे. उन्होंने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई बार विरोध-प्रदर्शन भी किए. इसके बाद, विभाग ने स्कूल की पसंद चुनने की प्रक्रिया पूरी की, जिसके लिए 21 जून की समय-सीमा तय की गई थी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए.
डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश
जन शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के मकसद से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई है. विभागीय प्रक्रियाओं से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने के बाद डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर को समय पर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए.
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