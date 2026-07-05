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इंतजार खत्म, MP के प्राइमरी-मिडिल स्कूलों को मिले 5 हजार से ज्यादा शिक्षक, नए सत्र से संभालेंगे जिम्मेदारी

MP Teacher Recruitment Order: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2024 के तहत चयनित 5017 अभ्यर्थियों का दो साल का इंतजार खत्म हो गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. अब नए शिक्षक इसी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे.

Written ByPooja
Published: Jul 05, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:57 AM IST
इंतजार खत्म, MP के प्राइमरी-मिडिल स्कूलों को मिले 5 हजार से ज्यादा शिक्षक, नए सत्र से संभालेंगे जिम्मेदारी
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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