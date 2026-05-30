एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, 2027 तक नहीं होंगे ट्रांसफर, जानिए क्या है वजह?

MP Transfer News: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी. इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है. उसमें कहा है कि जनगणना कार्य में लगे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का ट्रांसफर फरवरी 2027 तक नहीं किया जाएगा. इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेशभर में लगभग 50 हजार से ज्यादा शिक्षक जनगणना 2027 के काम में लगे हुए हैं. सिर्फ बात करें भोपाल की तो यहां पर 400 शिक्षक जनगणना में ड्यूटी कर रहे हैं. डीपीआई के निर्देशानुसार जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, उनकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा पोर्टल-3.0 पर अपडेट की जाए. सभी जिलों को एक जून तक जनगणना में लगे कर्मचारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.



शिक्षक संगठनों ने किया विरोध

लेकिन इधर डीपीआई के आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. एमपी शासकीय शिक्षक संगठन ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है, कि जनगणना में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाना चाहिए. वहीं संगठना का कहना है कि कई शिक्षक लंबे समय से पारिवारिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कारणों के चलते ट्रांसफर प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

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