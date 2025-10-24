Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973559
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP e-Attendance: एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

MP Teacher App: मध्य प्रदेश के 27 सरकारी शिक्षक “हमारे शिक्षक एप” से ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं. तकनीकी परेशानियों और वेतन रोकने की धमकियों के चलते शिक्षक इसे चुनौती दी. अदालत ने दोनों पक्षों से हलफनामे मांगे हैं और अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद
एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद

MP e-Attendance System: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए “हमारे शिक्षक एप” के जरिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को लेकर मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े और प्रदेश के 27 शिक्षक इस आदेश के खिलाफ याचिका लेकर अदालत पहुंचे हैं. जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ में सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों पक्षों से हलफनामे के जरिए जवाब देने को कहा है. अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है.

वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील अंशुमान सिंह ने अदालत को बताया कि एप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने में कई तकनीकी और व्यावहारिक परेशानियां हैं. कई शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ को रोजाना डेटा पैक, बैटरी और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या आती है. इसके अलावा सर्वर डाउन, फेस रिकग्निशन और लॉग-इन जैसी तकनीकी खामियां भी आम हैं.

वकील ने क्या कहा?
इसके अलावा, अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कई जगह अधिकारी शिक्षकों को वेतन रोकने की धमकी देकर ई-अटेंडेंस के लिए मजबूर कर रहे हैं. शिक्षक चाहते हैं कि या तो बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाए या फिर पहले की तरह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली वापस लाई जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्होंने वास्तव में एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की है. साथ ही राज्य सरकार से उन स्कूलों के आंकड़े पेश करने को कहा गया है, जहां वर्तमान में ई-अटेंडेंस सफलतापूर्वक लागू हो रहा है. अदालत अब सभी पक्षों की जानकारी के आधार पर आगे का निर्णय लेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp attendance

Trending news

ISIS
CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार, दिल्ली के साथी संग रची बड़ी साजिश
Indore Airport
चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट
MP online
अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पूरा कामकाज! अधिकारियों-कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल क्ला
gwalior news
किराया दिए बिना घर किया खाली, फिर मकान मालिक ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम
bhopal news
रिया मौत मामले में रिटायर्ड डीएसपी को ढूंढ रही पुलिस! बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग
narayanpur news
अबूझमाड़ में तेरहवीं का खाना-खाने से 5 की मौत, 2 महीने की बच्ची की भी गई जान
Mahakal temple
महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए
bhopal news
जुगाड़ू कार्बाइड गन बनी आंख की दुश्मन, प्रशासन ने पूरी तरह लगाई रोक; 300 लोग घायल!
mp news
प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, फिर बोला झूठ
mp news
सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, देसी गन बेचने, खरीदने पर बैन