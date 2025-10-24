MP e-Attendance: एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

MP e-Attendance System: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए “हमारे शिक्षक एप” के जरिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को लेकर मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े और प्रदेश के 27 शिक्षक इस आदेश के खिलाफ याचिका लेकर अदालत पहुंचे हैं. जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ में सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों पक्षों से हलफनामे के जरिए जवाब देने को कहा है. अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है.

वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील अंशुमान सिंह ने अदालत को बताया कि एप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने में कई तकनीकी और व्यावहारिक परेशानियां हैं. कई शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ को रोजाना डेटा पैक, बैटरी और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या आती है. इसके अलावा सर्वर डाउन, फेस रिकग्निशन और लॉग-इन जैसी तकनीकी खामियां भी आम हैं.

वकील ने क्या कहा?

इसके अलावा, अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कई जगह अधिकारी शिक्षकों को वेतन रोकने की धमकी देकर ई-अटेंडेंस के लिए मजबूर कर रहे हैं. शिक्षक चाहते हैं कि या तो बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाए या फिर पहले की तरह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली वापस लाई जाए.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्होंने वास्तव में एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की है. साथ ही राज्य सरकार से उन स्कूलों के आंकड़े पेश करने को कहा गया है, जहां वर्तमान में ई-अटेंडेंस सफलतापूर्वक लागू हो रहा है. अदालत अब सभी पक्षों की जानकारी के आधार पर आगे का निर्णय लेगी.

