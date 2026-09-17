/MP TET की 5 अक्टूबर तक बढ़ी आवेदन की तारीख, दिसंबर में हो सकती है 1.50 लाख शिक्षकों की परीक्षा, जानें पूरा पैटर्न

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मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों के लिए राहत की खबर है. अब परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर कर दी गई है. पहले यह तारीख 18 सितंबर थी. गुरुवार को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की बैठक में समय बढ़ाने का फैसला किया गया. मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 19,100 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं. स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.50 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माशिमं को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
माशिमं के अधिकारियों के मुताबिक पहले 5 अक्टूबर तक आवेदन पूरे कराए जाएंगे. इसके बाद कुल अभ्यर्थियों की संख्या सामने आएगी और उसी हिसाब से परीक्षा केंद्र व बाकी इंतजाम किए जाएंगे. आवेदन संख्या तय होने के बाद तैयारियों में करीब दो महीने लग सकते हैं. पहले परीक्षा 9 अक्टूबर से प्रस्तावित थी, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी के कारण अब दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है.
सभी जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र
मध्य प्रदेश TET में इस बार गांव-कस्बे के शिक्षकों को परीक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. माशिमं ने प्रदेश के सभी 55 जिलों के जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने की योजना बनाई है. परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB के पैटर्न पर होगी, लेकिन तरीका अलग रहेगा. ESB जहां ऑनलाइन परीक्षा कराता है, वहीं MP TET ऑफलाइन मोड में होगी. अभ्यर्थियों को केंद्र पर OMR शीट पर जवाब भरने होंगे. आवेदन की संख्या के आधार पर हर जिले में केंद्रों की अंतिम संख्या तय की जाएगी.
पूरी व्यवस्था पर भी हुई चर्चा
परीक्षा की तैयारी को लेकर गुरुवार को माशिमं और लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI के अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें परीक्षा की पूरी व्यवस्था पर चर्चा की गई. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आवेदन पूरे होने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या और दूसरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की विशेष टीम बनाई जाएगी. प्राथमिक शिक्षक के लिए 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और हर सवाल 1 अंक का रहेगा. माध्यमिक शिक्षक के लिए 120 प्रश्न प्रस्तावित हैं. दोनों परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे होगी और किसी भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
पात्रता नियम पर तस्वीर साफ
MP TET को लेकर एक बात पर शिक्षकों में अभी भी असमंजस बना हुआ है. स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि किन सेवारत शिक्षकों के लिए TET देना जरूरी होगा और किन्हें इससे छूट मिलेगी. इसी वजह से कई शिक्षक आवेदन को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं. शिक्षक संगठनों ने विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है. फिलहाल शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी तारीख 5 अक्टूबर है.