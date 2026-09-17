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MP TET की 5 अक्टूबर तक बढ़ी आवेदन की तारीख, दिसंबर में हो सकती है 1.50 लाख शिक्षकों की परीक्षा, जानें पूरा पैटर्न

मध्य प्रदेश TET के आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. अब तक 19,100 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं. परीक्षा दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 17, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:08 PM IST
MP TET की 5 अक्टूबर तक बढ़ी आवेदन की तारीख, दिसंबर में हो सकती है 1.50 लाख शिक्षकों की परीक्षा, जानें पूरा पैटर्न
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