/MP TET की 5 अक्टूबर तक बढ़ी आवेदन की तारीख, दिसंबर में हो सकती है 1.50 लाख शिक्षकों की परीक्षा, जानें पूरा पैटर्न

पूरी व्यवस्था पर भी हुई चर्चा

परीक्षा की तैयारी को लेकर गुरुवार को माशिमं और लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI के अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें परीक्षा की पूरी व्यवस्था पर चर्चा की गई. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आवेदन पूरे होने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या और दूसरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की विशेष टीम बनाई जाएगी. प्राथमिक शिक्षक के लिए 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और हर सवाल 1 अंक का रहेगा. माध्यमिक शिक्षक के लिए 120 प्रश्न प्रस्तावित हैं. दोनों परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे होगी और किसी भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.