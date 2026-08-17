MP TET 2026: डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 21 अगस्त से आवेदन, 12 अक्टूबर से होगी परीक्षा

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MP Teacher Eligibility Test: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए अब TET का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी कर दी है. इसके मुताबिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी. बता दें कि TET 2026 परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से आयोजित कराई जाएगी. यानी अब तैयारी करने वालों के पास समय तो है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल कम है. खासकर 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को इस परीक्षा पर ध्यान देना होगा.
जारी अधिसूचना के मुताबिक, TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक शिक्षक 4 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकेंगे. फॉर्म भरते समय जानकारी ठीक से जांच लेना जरूरी रहेगा, क्योंकि गलती होने पर सुधार की सुविधा भी मिलेगी. ESB के मुताबिक, आवेदन में संशोधन 21 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किया जा सकेगा.
फीस को लेकर शिक्षकों में नाराजगी
इस परीक्षा की फीस ने भी शिक्षकों के बीच थोड़ी हलचल मची हुई है. ESB ने हर प्रश्न-पत्र के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों से 1,000 रुपये शुल्क तय किया है. इसके अलावा, आवेदन के तरीके के हिसाब से पोर्टल या कियोस्क शुल्क भी देना होगा. MP Online कियोस्क से फॉर्म भरने पर 60 रुपये ज्यादा देने होंगे. जबकि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर से खुद आवेदन करने पर 20 रुपये पोर्टल शुल्क रहेगा. संशोधन के लिए पहली बार 20 और अंतिम चरण में 40 रुपये चुकाने होंगे. लेकिन शिक्षक संगठन की तरफ से इस फीस का विरोध किया जा रहा है. और शुल्क माफी की मांग कर रहा है.
ऑफलाइन परीक्षा की मांग उठी
शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने TET की फीस के साथ परीक्षा के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल का कहना है कि वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों से परीक्षा शुल्क लेना उचित नहीं है. संगठन ने आवेदन और परीक्षा शुल्क खत्म करने, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा कराने और तैयारी के लिए विशेष अध्ययन अवकाश देने की मांग रखी है. साथ ही ग्रामीण इलाकों में परीक्षा केंद्र आसानी से उपलब्ध कराने की बात कही गई है. गांव में रहने वाले शिक्षकों के लिए परीक्षा केंद्र दूर होना भी अपने आप में बड़ी परेशानी बन सकता है.
पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी
सबसे खास बात है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे और पूरा पेपर 150 अंकों का रहेगा. इसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. राहत वाली बात यह है कि गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इसका मतलब अभ्यर्थी सवालों को रणनीति के साथ हल कर सकते हैं. अब जिन शिक्षकों को परीक्षा देनी है, उनके लिए सबसे जरूरी काम है कि तारीखें लिखकर रख लें और तैयारी का टाइम टेबल बना लें. नौकरी के साथ पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ना इस समय सबसे कारगर तरीका रहेगा.
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