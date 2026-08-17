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MP TET 2026: डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 21 अगस्त से आवेदन, 12 अक्टूबर से होगी परीक्षा

MP TET 2026 Exam Date: मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. एमपी TET 2026 की परीक्षा 12 अक्टूबर से आयोजित कराई जाएगी. इसके आवेदन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होंगे. इस बार सबसे खास बात यह है कि परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 17, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:45 PM IST
MP TET 2026: डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 21 अगस्त से आवेदन, 12 अक्टूबर से होगी परीक्षा
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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