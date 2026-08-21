एमपी टीईटी परीक्षा के लिए 21 अगस्त से आवेदन स्टार्ट, जानिए कब तक होंगे ऑनलाइन, ये रहा शेड्यूल

राज्य चुनें
MPESB TET 2026: मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. एमपी टीईटी 2026 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा. योग्य उम्मीदवार 21 अगस्त से 4 सितंबर तक अपना फॉर्म भर सकेंगे. अगर आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, तो 21 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक उसमें सुधार भी कर सकेंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय से पहले ही आवेदन कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश टीईटी परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित कराई जाएगी. इसकी पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार परीक्षा में कुल 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा-1, भाषा-2, गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न शामिल होंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट रहेगी और गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
वर्गों के अंक भी किए तय
सबसे खास बात यह है कि इस बार परीक्षा में पास होने के लिए भी वर्ग के हिसाब से अंक तय किए गए हैं. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा. वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे. इसलिए जो युवा लंबे समय से टीईटी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए अब परीक्षा की तारीख भी तय है.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आप एमपी टीईटी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट खोलते हुए होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी ध्यान से दर्ज करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो. आवेदन में गलती रह जाने पर सुधार के लिए 9 सितंबर तक समय दिया गया है.
जांच के बाद करें सबमिट
सभी जानकारी सही-सही भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी. फीस जमा करने से पहले आवेदन को एक बार दोबारा अच्छी तरह जांच लें. उसके बाद ही सबमिट करें. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जरूर रखें. अगर आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने इलाके के अभ्यर्थी साइबर कैफे या ऑनलाइन सेंटर से करवा सकते हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट