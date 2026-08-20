/Explainer: 28 साल की नौकरी, 50 की उम्र और परीक्षा का डर... क्या TET पास न करने पर जाएगी MP के टीचर्स की नौकरी? जानें सबकुछ

25 साल का अनुभव: शिक्षकों का तर्क है कि दो दशकों से ज्यादा का क्लासरूम टीचिंग का अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता है, जिसे किसी 100 नंबर के पेपर से नहीं नापा जा सकता. गुरुजी संविदा अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने बताया, 'आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया है कि पुराने (1998 से 2009 तक के) शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो स्वीकार हो चुकी है. लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक शिक्षकों को सुरक्षित रहने के लिए 4 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अवसर न छूटे.' राकेश पटेल का कहना है कि यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में फैसला आता है, तो वर्तमान परीक्षा में असफल रहने वाले शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा देने से छूट मिलनी चाहिए.