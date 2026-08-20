/Explainer: 28 साल की नौकरी, 50 की उम्र और परीक्षा का डर... क्या TET पास न करने पर जाएगी MP के टीचर्स की नौकरी? जानें सबकुछ

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मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 15 से 28 सालों से पढ़ा रहे करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की रातों की नींद उड़ी हुई है. वजह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) का एक नया टाइम टेबल, जिसने सालों से नौकरी कर रहे शिक्षकों के सामने अचानक से परीक्षा पास करने की शर्त रख दी है. हालांकि, कर्मचारी चयन मंडल ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद किया है, जिसमें कहा गया था कि 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट (TET) देना अनिवार्य है.
जो शिक्षक 45 से 55 साल की उम्र पार कर चुके हैं और जिंदगी का आधा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में बिता चुके हैं, वे अब खुद किताबों के पन्ने पलट रहे हैं. 12 अक्टूबर को प्रस्तावित इस परीक्षा के लिए 21 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन 45 से 55 साल की उम्र पार कर चुके शिक्षकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वे परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो क्या 20-25 साल सेवा देने के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी? आपको आसान भाषा में इस परीक्षा से जुड़ी हर बात, शिक्षकों की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.
1. अचानक क्यों आई TET परीक्षा की नौबत?
कई लोगों के मन में सवाल है कि जो शिक्षक 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए थे, अब उनके सामने इतने सालों बाद परीक्षा पास करने की चुनौती कहां से आ गई? दरअसल, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE Act, 2009) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार है. इसके लिए स्कूल में पढ़ा रहे हर शिक्षक के पास न्यूनतम योग्यता यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. कोर्ट का मानना है कि नियमों में संशोधन के बाद से शिक्षकों को काफी समय दिया जा चुका है, इसलिए अब बिना पात्रता के किसी को छूट नहीं दी जा सकती.
2. परीक्षा का टाइम टेबल और नियम
कर्मचारी चयन मंडल ने इस शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट (TET) के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है.
आवेदन की तारीख: 21 अगस्त से 4 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे.
आवेदन का तरीका: परीक्षा देने वाले टीचर MP Online पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
फॉर्म में सुधार: 21 अगस्त से 9 सितंबर तक किसी भी गलती को सुधारा जा सकेगा.
परीक्षा की तारीख: 12 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी.
परीक्षा शुल्क: शामिल होने वाले सभी शिक्षकों के लिए ₹1000 का शुल्क तय किया गया है. टीचर्स को परीक्षा शुल्क के अलावा कियोस्क और पोर्टल शुल्क भी देना होगा.
कियोस्क और पोर्टल शुल्क: पोर्टल से आवेदन करने पर 60 रुपये पोर्टल शुल्क निर्धारित है. रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आवेदन करने पर ₹20 शुल्क देना होगा.
सुधार करने पर शुल्क: फॉर्म में सुधार के लिए भी शुल्क देने होंगे. पहली बार सुधार पर 20 रुपये अंतिम चरम में सुधार पर 40 रुपये देने होंगे.
परीक्षा का माध्यम: परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड) ली जाएगी.
3. अगर टीचर पास नहीं हुए, तो क्या नौकरी चली जाएगी?
टीचर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या TET पास नहीं करने पर नौकरी चली जाएगी? शिक्षकों की चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दो स्थितियां तय की गई हैं.
नौकरी में अगर 5 साल से ज्यादा का समय बाकी: जिन टीचर्स की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है, ऐसे टीचर्स के लिए TET पास करना अनिवार्य है. उन्हें परीक्षा पास करने के लिए करीब दो साल (31 अगस्त 2028 तक) का समय है. अगर वे तय मौकों में परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो नियमानुसार उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट दी जा सकती है या उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है.
नौकरी में अगर 5 साल से कम समय बाकी: जिन टीचर्स की नौकरी 5 साल या उससे कम बची है, उन्हें नौकरी बचाने के लिए परीक्षा से छूट दी गई है. हालांकि, इसमें एक पेंच यह है कि बिना TET पास किए उन्हें भविष्य में कोई प्रमोशन (पदोन्नति) नहीं मिलेगा.
4. शिक्षकों के सामने क्या हैं मुख्य चुनौतियां?
उम्र का फासला: 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए अधिकांश शिक्षक इस समय 45 से 55 वर्ष के हो चुके हैं. 45 से 55 साल की उम्र में फिर से नए सिलेबस को पढ़ना और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर परीक्षा देना एक बड़ा मानसिक दबाव बना रहा है. अचानक से नए सिलेबस, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और समय प्रबंधन के दबाव के बीच परीक्षा में बैठना उनके मानसिक स्वास्थ्य और क्लासरूम टीचिंग दोनों को प्रभावित कर रहा है.
25 साल का अनुभव: शिक्षकों का तर्क है कि दो दशकों से ज्यादा का क्लासरूम टीचिंग का अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता है, जिसे किसी 100 नंबर के पेपर से नहीं नापा जा सकता. गुरुजी संविदा अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने बताया, 'आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया है कि पुराने (1998 से 2009 तक के) शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो स्वीकार हो चुकी है. लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक शिक्षकों को सुरक्षित रहने के लिए 4 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अवसर न छूटे.' राकेश पटेल का कहना है कि यदि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में फैसला आता है, तो वर्तमान परीक्षा में असफल रहने वाले शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा देने से छूट मिलनी चाहिए.
जब पहले व्यापमं की परीक्षा पास की, तो अब फिर से क्यों: गुरुजी और 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए संविदा शिक्षकों का तर्क है कि वे शासन द्वारा निर्धारित व्यापमं की पात्रता/भर्ती परीक्षा पास करके ही सेवा में आए थे. राकेश पटेल का कहना है, 'यह केवल एक परीक्षा देने का सवाल नहीं है, बल्कि उन हजारों गुरुजियों और संविदा शिक्षकों के भविष्य का सवाल है जिन्होंने 15 से 25 सालों तक निष्ठा से अपनी सेवाएं दी हैं. हम अच्छे वरिष्ठ वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और पूर्व की व्यापमं परीक्षाओं के तथ्य रखेंगे, जिससे सकारात्मक निर्णय की पूरी उम्मीद है.'
5. फीस और ऑनलाइन पैटर्न पर क्यों भड़के शिक्षक संगठन?
इस आदेश के बाद से ही राज्य के शिक्षक संगठनों में गहरा असंतोष है. शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब सरकार खुद अपने ही सेवारत शिक्षकों का परीक्षण कर रही है, तो उनसे भारी-भरकम फीस वसूलना और ऑनलाइन परीक्षा थोपना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है.
उपेंद्र कौशल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कर्मचारी चयन आयोग ने सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की समय-सारणी जारी की है. इसके तहत शिक्षकों से प्रति विषय ₹1000 परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है. पहले से सेवा में मौजूद शिक्षकों से कोई आवेदन शुल्क न लिया जाए. जब विभाग के पास खुद का पूरा रिकॉर्ड है कि किन शिक्षकों ने टीईटी दी है और किन्होंने नहीं, तो फिर शिक्षकों से अलग से आवेदन और फीस लेने का क्या मतलब है?'
उन्होंने आगे कहा, 'हमारी मांग है कि परीक्षा ऑनलाइन की जगह ओएमआर शीट के जरिए यानी ऑफलाइन हो और इसके लिए कोई शुल्क न लिया जाए. 50 की उम्र में कंप्यूटर पर परीक्षा देना शिक्षकों के लिए बहुत कठिन है. इसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल के बजाय शिक्षा विभाग अपने स्तर पर आयोजित करे.' इसके साथ ही उन्होंने ई-अटेंडेंस पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा,'ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की भारी समस्या रहती है. ई-अटेंडेंस ऐप में अटेंडेंस लगाने से पहले शिक्षकों से गणित के सवाल या गुणा-भाग हल कराए जा रहे हैं, जो अजीब है. ग्रामीण इलाकों की कठिन परिस्थितियों और महिला शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए ऐप में लॉग-आउट का समय पहले की तरह 5 घंटे ही रखा जाए या लॉग-आउट की अनिवार्यता ही खत्म की जाए.'
राकेश पटेल के मुताबिक, 'हमारे अधिकांश वरिष्ठ शिक्षक वर्षों से ब्लैकबोर्ड, चॉक और कलम का इस्तेमाल कर बच्चों को पढ़ाते आए हैं. उन्हें कंप्यूटर और माउस चलाने का नियमित अभ्यास नहीं है. ऐसे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कई योग्य शिक्षक केवल तकनीकी ज्ञान के अभाव में पिछड़ जाएंगे. सरकार को चाहिए कि यदि परीक्षा अनिवार्य भी की जाती है, तो इसे ऑफलाइन (ओएमआर शीट) माध्यम से लिया जाए.'
6. इससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर तुरंत क्या असर पड़ेगा?
पढ़ाई से भटकाव: जो शिक्षक इस समय बच्चों के छमाही और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कराने में व्यस्त होने चाहिए थे, वे अब खुद के फॉर्म भरने, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने और अपनी नौकरी बचाने की चिंता में डूबे हैं. टीचर्स के सामने चुनौती है कि वो अब बच्चों की पढ़ाएं या खुद पढ़ाई करें. इससे स्कूलों में नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
शिक्षकों में असमंजस और तनाव: लंबे समय तक सेवा देने के बाद इस उम्र में नौकरी पर तलवार लटकने से शिक्षकों के आत्म-सम्मान और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है. शिक्षाविदों का भी मानना है कि सरकार को इन शिक्षकों के लिए सीधे कठिन पात्रता परीक्षा रखने के बजाय एक विशेष 'ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर ट्रेनिंग' मॉड्यूल तैयार करना चाहिए था, ताकि अनुभवी शिक्षकों का सम्मान भी बना रहे और शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो सके.
शिक्षकों की कमी का खतरा: यदि 31 अगस्त 2028 तक बड़ी संख्या में सीनियर टीचर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट (TET) पास नहीं कर पाते हैं और उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाता है, तो पहले से शिक्षकों की कमी झेल रहे सरकारी स्कूलों में संकट और गहरा सकता है. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी.
7. सरकार को परेशानियों पर देना चाहिए ध्यान
शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी है, लेकिन 20-25 सालों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों की जमीनी परेशानियों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है. सरकार को टीचर्स की समस्याओं और परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर सरकार ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन परीक्षा, फीस माफी और विशेष ट्रेनिंग जैसा बीच का कोई मानवीय रास्ता निकालती है, तो शिक्षकों की चिंता भी दूर होगी और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का माहौल भी नहीं बिगड़ेगा.