रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ग्लोबल हब बनेगा MP, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया GIS-2027 का आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस आयोजन के माध्यम से दुनियाभर के उद्योगपतियों को एक अच्छा मंच मिला है. यहां से नए विचारों और नए निवेश के प्रस्ताव मध्यप्रदेश के लिए भी विकास के द्वार खोलेंगे. प्रसन्नता की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के प्रारंभ हुई यह यात्रा 26 में दक्षिण एशिया में एक प्रभावशाली मंच के रूप में स्थापित हो चुकी है. भारत क बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा में अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस जैसे देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही है. इस बार सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस साझेदार बने हैं. देश के प्रमुख राज्य भी पार्टनर के रूप में इससे जुड़े हैं. ये राज्य अपनी क्षमताओं और संसाधनों को देश के केंद्र में रहते हुए इंडिया केम के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत के पास प्रतिभा, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत विनिर्माण क्षमता और निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं. ऐसे में निवेश को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है. इस तीन दिवसीय आयोजन में ठोस सुझाव, साझेदारी और निवेश के नए अवसर सामने आएंगे, जो भारत के रसायन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे. दुनिया में उथल-पुथल के दौर में कच्चे तेल की बिखरी हुई सप्लाई चेन के बीच संकट और अस्थिरता है. ऐसे में हमारे सामने एक अवसर और कठिनाई दोनों हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा या कहें चुनौतियों में भी अवसर तलाशने का मंत्र दिया है. निवेश का यही समय है और यही सही समय है. वैश्विक संभावनाएं पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए हमारा इंतजार कर रही हैं. ठोस योजनाओं के साथ देश के कई राज्यों की सरकारें कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं.