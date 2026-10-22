Add Zee Business As A Preferred Source
App

रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ग्लोबल हब बनेगा MP, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया GIS-2027 का आमंत्रण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुंबई के बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में हो रहे तीन दिवसीय 'इंडिया केम 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2040 तक रसायन और उर्वरक से जुड़े वाणिज्यिक व्यवसायों का टर्न ओवर 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प देश के सामने रखा है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 22, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 05:24 PM IST
रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ग्लोबल हब बनेगा MP, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया GIS-2027 का आमंत्रण

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जबलपुर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 3 की मौत
2
3
4
5