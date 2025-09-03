MP Police Transfer List: एमपी में फिर चली तबादली एक्सप्रेस! देर रात 25 बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों की अदला-बदली

MP Transfer List: मध्य प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. देर रात मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने 25 अधिकारियों की पोस्टिंग इधर उधर की है. आपको बता दें ट्रांसफर की लिस्ट देर रात मध्य प्रदेश गृह विभाग के सचिव ने जारी की है. इस लिस्ट में अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापना और नई जगह पोस्टिंग के बारे में जानकारी दी गई है.

जारी लिस्ट के मुताबिक, पीएचक्यू भोपाल में एआईजी अनिल कुमार पाटीदार को स.म.नि. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) जोन, भोपाल में ही पदस्थ एआईजी गीतेश कुमार गर्ग को जोनल पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) ग्वालियर, इंदौर ग्रामीण के महानिरीक्षक राजेश कुमार शर्मा को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पुलिस, ग्वालियर भेजा गया है.



कई अधिकारियों के मुख्यालय से ट्रांसफर

इसके अलावा कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें मुख्यालय से ट्रांसफर किया गया है. वहीं पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पल्लवी त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक भौंरी, (भोपाल), बिट्टू सहगल (उप सैनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर को एडिशनल एसपी खरगौन बनाया गया है. इसके साथ-साथ कई अधिकारियों को भी इधर-उधर किया गया है. देखिए लिस्ट



मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!