MP-UP बॉर्डर पर अवैध वसूली की मिली थी शिकायतें, अब होगी सख्ती, वर्दी-नेम प्लेट जरूरी

MP News: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने परिवहन चेक पॉइंट्स पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आई थी, जिसके बाद अब इस मामले में प्रशासन ने सख्त नियम बनाने का फैसला किया है. अब यदि किसी चेक पॉइंट पर प्राइवेट व्यक्ति गाड़ियों की जांच करता मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. जबकि मौके पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही गई है. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं.

वर्दी पर नेम प्लेट जरूरी

अंतरराज्यीय बॉर्डर पर अवैध वसूली और दलाली रोकने के लिए परिवहन विभाग के सभी अफसर-कर्मचारियों को वर्दी में तैनात रहना और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग ने यह निर्देश सभी के लिए जारी किए हैं. अवैध वसूली और दलाली रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें भी लगातार सामने आई थी कि निजी व्यक्ति भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवैध वसूली वाहनों से कर रहे हैं, ऐसे में फिलहाल प्रशासन ने इसी मामले को लेकर वर्दीधारियों को सख्त नियम बनाए हैं.

जिलों में होगी सख्ती

मध्य प्रदेश के जिन जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, उन जिलों के एसपी और परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जहां-जहां से भी अंतरराज्यीय सीमा लग रही है, उन स्थानों पर लगातार सख्ती बरती जाए. वहीं जिलों में भी अवैध वाहनों को लेकर सख्ती दिखाई जाए. जबकि ग्रामीण इलाकों में भी सख्ती रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहां भी अवैध वसूली की बातें सामने आई थी.

विंध्य अंचल के कई जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, ऐसे में यहां चेक पॉइंट्स पर पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से बॉर्डर एरिया कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं. परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से युह फैसला लिया गया है. सभी जिलों के एसपी से चर्चा के बाद यहां एक्शन शुरू हो गया है. क्योंकि दलालों की मौजूदगी में अवैध वसूली की बात सामने आई थी. ऐसे में यह निर्देश सभी चेक प्वाइंट्स पर लगाए गए हैं.

