Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3051514
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP-UP बॉर्डर पर अवैध वसूली की मिली थी शिकायतें, अब होगी सख्ती, वर्दी-नेम प्लेट जरूरी

MP-UP Border Illegal Extortion: यूपी-एमपी बॉर्डर पर बने परिवहन चेक पॉइंट्स पर हाल के दिनों में अवैध वसूली की शिकायतें आई थी, जिसके बाद अब यहां कड़े नियम बना दिए गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP-UP बॉर्डर पर दिखेगी सख्ती
MP-UP बॉर्डर पर दिखेगी सख्ती

MP News: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने परिवहन चेक पॉइंट्स पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आई थी, जिसके बाद अब इस मामले में प्रशासन ने सख्त नियम बनाने का फैसला किया है. अब यदि किसी चेक पॉइंट पर प्राइवेट व्यक्ति गाड़ियों की जांच करता मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. जबकि मौके पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही गई है. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं. 

वर्दी पर नेम प्लेट जरूरी

अंतरराज्यीय बॉर्डर पर अवैध वसूली और दलाली रोकने के लिए परिवहन विभाग के सभी अफसर-कर्मचारियों को वर्दी में तैनात रहना और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. परिवहन विभाग ने यह निर्देश सभी के लिए जारी किए हैं. अवैध वसूली और दलाली रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें भी लगातार सामने आई थी कि निजी व्यक्ति भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवैध वसूली वाहनों से कर रहे हैं, ऐसे में फिलहाल प्रशासन ने इसी मामले को लेकर वर्दीधारियों को सख्त नियम बनाए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं

जिलों में होगी सख्ती 

मध्य प्रदेश के जिन जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, उन जिलों के एसपी और परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जहां-जहां से भी अंतरराज्यीय सीमा लग रही है, उन स्थानों पर लगातार सख्ती बरती जाए. वहीं जिलों में भी अवैध वाहनों को लेकर सख्ती दिखाई जाए. जबकि ग्रामीण इलाकों में भी सख्ती रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहां भी अवैध वसूली की बातें सामने आई थी. 

विंध्य अंचल के कई जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, ऐसे में यहां चेक पॉइंट्स पर पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से बॉर्डर एरिया कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं. परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से युह फैसला लिया गया है. सभी जिलों के एसपी से चर्चा के बाद यहां एक्शन शुरू हो गया है. क्योंकि दलालों की मौजूदगी में अवैध वसूली की बात सामने आई थी. ऐसे में यह निर्देश सभी चेक प्वाइंट्स पर लगाए गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः 132 साल पहले बना था इंदौर में पहला रेलवे स्टेशन, क्या आप जानते हैं, जानिए पूरी कहानी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp up border illegal extortionmp today news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में पहली बार यहां पहुंची एम्बुलेंस, घने जंगलों को चीरकर बनी विकास की राह
Vinod Kumar Shukla
बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने… अंतिम समय तक लिखते रहे विनोद कुमार शुक्ल
chhattisgarh news
आज बंद रहेगा पूरा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा के बाद सड़कों पर उतरा सर्व समाज, ये है वजह
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम, जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?
mp news
बेटी की शादी, 25 हजार का लालच, गरीबी का फायदा उठाकर 50 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण
mp news
फुटबॉल खेलते समय गिरा 14 साल का बच्चा, अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत
mp news
मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं
Raja Raghuvanshi Murder Case
ब्लैक ट्रॉली बैग ने खोली सोनम रघुवंशी की पोल? तब सुलझी राजा रघुवंशी मर्डर की गुत्थी
chhattisgarh news
प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
mp news
बांग्लादेश हिंसा को लेकर दिग्विजय का विवादित बयान, कहा-भारत में हो रही कार्रवाई का..