Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2979988
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

1 दिसंबर से शुरू होगा MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानिए कितनी होगी बैठकें

MP Assembly Winter Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र
एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी जानकारी दी है, विधानसभा के मुख्य सचिव अरविंद शर्मा ने यह जानकारी दी है. माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही अनुपूरक बजट भी आ सकता है, जबकि मोहन सरकार इस सत्र में कुछ अहम विधेयक भी पास कर सकती है, जिसको लेकर विभागों में तैयारियां शुरू हो गई है. वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

5 बैठकें होगी

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार भी छोटा ही हो रहा है. क्योंकि सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान केवल पांच बैठकें होगी. जिसमें विधायकों के सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी.  नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सवाल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विधायकों को सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य संसदीय कार्यों की समयसीमा भी तय की जाएगी.  बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई चर्चा के बाद सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल मंगुभाई पटेल को भेजा गया था, राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बिहार चुनाव में CM मोहन करेंगे धुआंधार प्रचार, इन सीटों पर करेंगे प्रचार

एमपी विधानसभा के मुख्य सचिव बदले 

खास बात यह है कि इस बार एमपी विधानसभा के इस सत्र से मुख्य सचिव बदले नजर आएंगे. इस बार शीतकालीन सत्र में विधानसभा के प्रमुख सचिव के रूप में एपी सिंह की जगह अरविंद शर्मा जिम्मेदारी निभाएंगे. वे 1 अक्टूबर से इस पद पर कार्यरत हैं, इससे पहले अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. 

माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पिछले कुछ सत्रों के दौरान सरकार पर लगातार हमलावर दिखा है तो वहीं तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष के सवालों पर जवाब देता रहा है.

ये भी पढ़ेंः MP में SIR पर सियासत: कांग्रेस बोली और समय मिलना चाहिए, BJP का पलटवार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp assembly winter sessionmp hindi news

Trending news

Singrauli news
हैलो, मैं मुख्य सचिव बोल रहा हूं...ठगों ने कलेक्टर को फोन कर दिए निर्देश, 3 गिरफ्तार
mp news today
MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, पढ़ें 29 अक्टूबर की खबरें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा
mp news
MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर
Katni News
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग
narsinghpur news
रील्स देखकर साली बनी किलर, 50,000 देकर जीजा का करवाया मर्डर, जंगल में दबाई लाश
mp news
भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर और दो मशीनें जब्त, संचालक फरार
jabalpur news
खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक
mp news
किसानों के लिए कांग्रेस विधायक ने लिया संकल्प, मुआवजा मिलने तक नहीं पहनेंगे जूते
mp news
MP में सरकारी भर्तियों के लिए अब 'वन एग्जाम', UPSC की तर्ज पर होगी सिर्फ एक परीक्षा