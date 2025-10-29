1 दिसंबर से शुरू होगा MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानिए कितनी होगी बैठकें

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी जानकारी दी है, विधानसभा के मुख्य सचिव अरविंद शर्मा ने यह जानकारी दी है. माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही अनुपूरक बजट भी आ सकता है, जबकि मोहन सरकार इस सत्र में कुछ अहम विधेयक भी पास कर सकती है, जिसको लेकर विभागों में तैयारियां शुरू हो गई है. वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.

5 बैठकें होगी

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार भी छोटा ही हो रहा है. क्योंकि सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान केवल पांच बैठकें होगी. जिसमें विधायकों के सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी. नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सवाल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विधायकों को सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य संसदीय कार्यों की समयसीमा भी तय की जाएगी. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई चर्चा के बाद सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल मंगुभाई पटेल को भेजा गया था, राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

एमपी विधानसभा के मुख्य सचिव बदले

खास बात यह है कि इस बार एमपी विधानसभा के इस सत्र से मुख्य सचिव बदले नजर आएंगे. इस बार शीतकालीन सत्र में विधानसभा के प्रमुख सचिव के रूप में एपी सिंह की जगह अरविंद शर्मा जिम्मेदारी निभाएंगे. वे 1 अक्टूबर से इस पद पर कार्यरत हैं, इससे पहले अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है.

माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पिछले कुछ सत्रों के दौरान सरकार पर लगातार हमलावर दिखा है तो वहीं तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष के सवालों पर जवाब देता रहा है.

