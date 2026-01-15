MP Vidhansabha Budget Session: 19 दिन चलेगा एमपी विधानसभा का बजट सत्र, जानिए कब से कब तक होगा आयोजित?

MP Vidhansabha Budget Session Date: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसके लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी की है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस बार 12 बैठकों के साथ 19 दिनों तक सत्र आयोजित किया जाएगा. इस बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ की जाएगी.

आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक प्रश्नोत्तर काल रहेगा. इसके बाद 21-22 फरवरी को विधानसभा का अवकाश रहेगा. उसके बाद 23 फरवरी सोमवार से 27 फरवरी तक प्रश्नोत्तर काल रहेगा. इसके साथ-साथ शासकीय कार्य भी किए जाएंगे. जारी अधिसूचना के मुताबिक, मार्च महीने में सिर्फ दो ही दिन एमपी विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. (रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल)



पिछली बार का बजट

पिछले साल एमपी बजट सत्र का 9 दिन आयोजित किया गया था, जिसकी शुरूआत 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आयोजित किया गया था. बता दें कि मोहन सरकार ने अपना पहला बजट 2024-25 में 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का पेश किया था. वहीं दूसरा बजट 2025-26 में 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. अब तीसरा बजट 2026-27 में फरवरी-मार्च में पेश किया जा सकता है. एमपी की बीजेपी सरकार ने विकसित एमपी 2047 को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.

