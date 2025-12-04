Advertisement
MP विधानसभा परिसर में सेंधमारी, सत्र चलते रहा, चोरों ने चोरी की नीयत से काट डाले चंदन के पेड़

MP News-मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर से चंदन के पेड़ों की चोरी करने की कोशिश की गई, परिसर में चोरों ने तीन पेड़ों को निशाना बनाया. विधानसभा परिसर में चोरी की कोशिश के मामले ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा के आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी है. जिस समय पेड़ों की कटाई की कोशिश की गई उस समय सदन चल रहा था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:25 PM IST
Miscreants Try to Steal Sandalwood Trees-मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में चोरी की कोशिश की गई है. चोरों ने विधानसभा परिसर में चंदन के तीन पेड़ों को निशाना बनाया. चोरी की कोशिश की इस वारदात ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा के आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सुबह जब अधिकारी-कर्मचारी विधानसभा पहुंचे तो पार्किंग में लगे चंदन के पेड़ों में एस एक पेड़ पूरी तरह से कटा हुआ मिला. परिसर में लगे दो और चंदन के पेड़ों पर भी आरी चलाने के निशान मिले हैं. जिससे चंदन के पेड़ों को गंभीर नुकसान हुआ है. 

पहले भी चंदन के पेड़ काट ले गए थे चोर
यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है. इससे पहले 17 नवंबर को चोर राजधानी के वीवीआईपी 74 बंगला इलाके में स्थित डीएफओ ऑफिस के बाहर से चंदन का पेड़ काटकर ले गए थे. अब विधानसभा परिसर में हुई पेड़ों की कटाई की कोशिश ने अधिकारियों के माथे पर बल ला दिया है. पुरा सुरक्षा अमला मामले की जांच में जुट गया है. अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. सुरक्षा कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. 

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
विधानसभा परिसर में पेड़ कटने और चोरी की कोशिश की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी और पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई है. परिसर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही सुरक्षा स्टाफ से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. अभी जांच जारी है.

कांग्रेस ने उठाया सवाल
पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सत्ता के नशे में मदहोश है. जब चंदन के पेड़ों की सुरक्षा विधानसभा में नहीं हो पा रही तो समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गहरी नींद में सोई है. पुलिस अवैध वसूली और लोगों को ठगने में लगी है. खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है. विधानसभ मध्यप्रदेश की सर्वोच्च संस्था है. यहां पेड़ कट गए हैं तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का अनुमान लगा लीजिए. 

