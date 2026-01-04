एमपी में 43 लाख वोटर बने सिरदर्द! बूथ स्तर पर बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, मंत्रियों तक सौंपी गई जिम्मेदारी

MP Voter List Update: मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं भोपाल में बीजेपी पार्टी ने हर बूथ पर 50 वोट बढ़ाने का मास्टर प्लान तैयार किया है. इसके तहत बूथ प्रभारी से लेकर सीनियर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने वर्चुअली बैठक के दौरान सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कि बूथ स्तर पर 50 वोट जोड़े जाएं. वहीं बैठक में विधानसभा प्रभारी, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री कैलाश विजवर्गीय, प्रहलाद पटेल और अन्य नेता भी मौजूद थे.

दरअसल, अभी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एसआईआर यानि विशेष गहन पुनरीक्षण कराया गया. जिसके बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची भी जारी की गई है. इसमें प्रदेशभर से लगभग 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. सिर्फ राजधानी भोपाल में लगभग 4.38 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि यह कदम मतदाता सूची को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है. इसमें कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार मतदाताओं में से 5 करोड़ 31 लाख ने डेटा सही तरीके से जमा किया गया है.

क्यों कटे वोटर लिस्ट से नाम?

वोटर लिस्ट में जो नाम कटे हैं, उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि पता बदलना, लंबे समय से अनुपस्थिति और मौतें थी. वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक, 31.51 लाख मतदाता अपना पता बदल चुके थे या फिर लंबे समय से वोटिंग में नहीं आए. इसके अलावा, 8.46 वोटरों के नाम मौतों की वजह से हटाए गए हैं, जबकि 2.77 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज पाए गए. वहीं भोपाल विधानसभा की बात करें, तो विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 21 लाख 25 हजार 908 मतदाता थे, जो अब घटकर 16 लाख 87 हजार 33 रह गए हैं. इस बदलाव के बाद बूथ स्तर पर योजना बनाना पार्टी के लिए चुनौती और अवसर दोनों हैं.

कहां कितने कटे हैं वोटर?

1. गोविंदपुरा विधानसभा में 97,052 वोट (सबसे ज्यादा)

2. नरेला विधानसभा में 81,235 वोट

3. मध्य विधानसभा में 67,304 वोट

4. हुजूर विधानसभा में 65,891 वोट

5. दक्षिण-पश्चिम में 63,432 वोट

6. उत्तर विधानसभा 51,058 वोट

7. बैरसिया विधानसभा में 12,903 वोट

