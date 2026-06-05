MP Waqf Board: 'उम्मीद' पोर्टल पर 100% संपत्तियां रजिस्टर, 371 प्रॉपर्टीज क्यों छूट गई? जानिए पूरी डिटेल

UMEED Portal News: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से दर्ज करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी वैधानिक वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल (UMEED Portal) पर अपलोड कर दिया गया है. इससे रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में संपत्तियों के संरक्षण एवं संचालन में सुविधा मिलेगी.

वहीं सनवर पटेल ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कुल 14,962 संपत्तियां पंजीकृत हैं. इनमें से 14,591 संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है. बाकी बची 371 संपत्तियों को अलग-अलग कारणों से पोर्टल पर शामिल नहीं किया गया. इनमें 318 संपत्तियां बोहरा समाज से संबंधित हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाना था.

30 संपत्तियां हटाई गई

बोर्ड ने बताया कि 30 संपत्तियां रिकॉर्ड से हटाई जा चुकी हैं, जबकि 16 संपत्तियां भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन होने के कारण पोर्टल पर दर्ज नहीं की गईं. इसके अलावा दो मामलों में डबल एंट्री पाई गई, जिससे उनका पंजीकरण रोका गया. वहीं पांच संपत्तियां अप्रैल 2025 के बाद पंजीकृत हुई थीं, इसलिए वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकीं. बोर्ड का दावा है कि निर्धारित मानकों के मुताबिक, प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का 100 प्रतिशत रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर दर्ज माना जा सकता है.

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