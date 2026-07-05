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मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास, वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को मिली जिम्मेदारी, जानिए नाम

MP Waqf Board: मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया है. नए बोर्ड में पहली बार दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है. सरकार ने इसे पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में अहम कदम बताया है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:19 PM IST
मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास, वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को मिली जिम्मेदारी, जानिए नाम
Image Credit: MP Waqf Board NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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