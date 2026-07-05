मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास, वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को मिली जिम्मेदारी, जानिए नाम

कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड ?

वक्फ ऐसी संपत्ति को कहा जाता है, जिसे कोई मुस्लिम व्यक्ति या संस्था धार्मिक, शैक्षणिक या समाजसेवा के उद्देश्य से स्थायी रूप से दान कर देती है. इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मदरसे, धर्मार्थ भवन और जमीन जैसी संपत्तियां शामिल होती हैं. वक्फ बोर्ड का मुख्य काम इन संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनका संरक्षण करना और उनकी आय व उपयोग की निगरानी करना है. इसके अलावा अवैध कब्जों से संपत्तियों की सुरक्षा, विवादों में हितों की रक्षा तथा वक्फ संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन पर नजर रखना भी बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है.