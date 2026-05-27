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MP में ईद पर वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, टीन शेड में ही होगी कुर्बानी, सड़क पर नमाज से बचें

MP News-मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने ईद पर सड़क या सार्वजनिक स्थानों के बजाय केवल मस्जिदों और ईदगाहों में ही नमाज़ अदा करने की अपील की है. इसके साथ ही बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने, कुर्बानी वाली जगह टीन शेड या दीवार से ढकने और इसके फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर न डालने के सख्त निर्देश दिए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 27, 2026, 09:49 PM IST
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MP में ईद पर वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, टीन शेड में ही होगी कुर्बानी, सड़क पर नमाज से बचें

MP Waqf Board-मध्यप्रदेश में ईद-उल-अज़हा का त्योहार कल पारंपरिक अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज और कुर्बानी को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 

सार्वजनिक स्थलों पर नमाज न पढ़ने की अपील
वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि ईद की नमाज सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ने से बचें. नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाए. बोर्ड ने प्रदेशभर की मस्जिदों, ईदगाहों और वक्फ समतियों से कहा है कि प्रशासनिक नियमों का पालन करें. अगर किसी जगह पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना हो, तो स्थानीय प्रशासन को पहले ही सूचित करें ताकि व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकें. 

बोर्ड ने जारी किए निर्देश
जारी निर्देश के अनुसार, कुर्बानी का स्थानी दीवार या टीन शेड से ढका होना चाहिए. कुर्बानी केवल प्रशासन द्वार चिन्हित की गई जगहों पर ही की जाए. किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करने की बात कही गई है. कुर्बानी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें, क्योंकि इससे समाज में अनावश्यक विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. 

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क्या रहेगा नमाज का समय
त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. भोपाल में ही 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. भोपाल की प्रमुख ईदगाह में सुबह 6.30 बजे, जामा मस्जिद में 6.45 बजे, ताज-उल-मसाजिद में सुबह 7 बजे नमाज अदा की जाएगी. बीएचएल क्षेत्र की मस्जिदों में सुबह 7 से 7.45 बजे की बीच नमाज होगी. 

नगर निगम ने भी की तैयारी
कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे से निपटान के लिए नगर निगम की गाड़ियां भोपाल के सभी 85 वार्डों से वेस्ट कलेक्शन करेंगी. इसके लिए आदमपुर कचरा खंती में विशेष व्यवस्था की गई है. हालांकि, ईद से ठीक पहले टीला जमालपुरा, करोंद और डीआईजी बंगला जैसे कई इलाकों में मेट्रो काम और वॉल्व खराब होने के कारण पिछले दो दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं.

यह भी पढ़ें-2 लीटर दूध...काजू-बादाम की डाइट, 5 फीट हाइट, 200 किलो वजन, वायरल हुआ 'सुलतान' बकरा

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