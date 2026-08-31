एमपी में फिर बरसेंगे बदरा, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का मौसम

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IMD Weather Alert: मध्य प्रदेश में मानसून ने 31 अगस्त को फिर रंग दिखाने शुरु कर दिए हैं. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. खासकर सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना में मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है.
भोपाल आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है. खास तौर पर सिंगरौली से लेकर मंडला और बालाघाट तक पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. इसके अलावा, कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. ऐसे में खेत, सड़क या खुले मैदान में काम करने वाले लोग सावधानी बरतें.
कहां-कितना तापमान
मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ तापमान में कोई खास असर दिखने वाला नहीं है. पिछले 24 घंटे के आंकड़ों में पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम था. वहीं खजुराहो में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सबसे ज्यादा रहा. बाकी जिलों में तापमान मौसम के लिहाज से सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहा. मतलब साफ है, दोपहर में धूप निकली भी तो उमस और बादलों के बीच ज्यादा देर टिकने की उम्मीद कम है. कई बड़े शहरों में भी सुबह-शाम मौसम काफी सुहाना रह सकता है, लेकिन अचानक बरसात से परेशानी भी बढ़ सकती है.
कई हिस्सों में बारिश
मौसम के पीछे बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र मुख्य वजह है. इसके असर से चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और मानसून ट्रफ सक्रिय है. यही सिस्टम पूर्वी और मध्य भारत में नमी खींच रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बारिश बन रही है. मौसम विभाग ने बताया है कि 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है. ऐसे में प्रदेश के पूर्वी जिलों में रहने वालों को नदी-नालों और निचले इलाकों से दूरी रखना बेहतर रहेगा, खासकर तेज बारिश के समय.
31 अगस्त का मौसम
मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो 31 अगस्त को कहीं रिमझिम और हल्की बारिश होगी, तो कहीं पर अचानक तेज बौछार पड़ने के आसार बने हुए हैं. सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जैसे इलाकों में भारी बारिश को लेकर खास नजर रखनी होगी. वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर समेत कई शहरों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है.