एमपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में बरसे बादल, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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MP Rain Alert: मध्यप्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग भोपाल के 30 अगस्त सुबह जारी बुलेटिन के मुताबिक, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है. पिछले 24 घंटे में भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई. जबलपुर संभाग में भी कुछ जगह पानी गिरा है. बाकी इलाकों में मौसम ज्यादातर सूखा रहा. गांव-कस्बों में मौसम का मिजाज बदलने से उमस से थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, कई जगह अचानक तेज बारिश और गरज-चमक होने की संभावना बनी हुई है.
पिछले 24 घंटे के बारिश के आंकड़ों में वारासिवनी सबसे आगे रहा. यहां 122.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद नागौद में 120.0 मिमी, सतना में 116.2 मिमी, उचेहरा में 96.0 मिमी और बिछिया में 92.0 मिमी पानी गिरा. यानी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश हुई है. वहीं तापमान की बात करें तो खजुराहो में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा. धार में न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज हुआ. शहडोल संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री कम रहा. ग्वालियर-चंबल में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ.
भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इनमें इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगर समेत आसपास के इलाके शामिल हैं. पूर्वी मध्यप्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी मध्यप्रदेश के ऊपर बना सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी मौसम को प्रभावित कर रही है. ऐसे में कई जगह अचानक बादल घिर सकते हैं और तेज बारिश हो सकती है.
सावधानी बरतने की अपील
बारिश के साथ कई इलाकों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे मौसम में गांवों में खेत पर काम कर रहे किसानों और खुले में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी. बिजली चमकने लगे तो पेड़ के नीचे खड़े होना सुरक्षित नहीं है. खुले मैदान और बिजली के खंभों से भी दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की जानकारी पर नजर रखने और जरूरत नहीं होने पर बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचने की अपील की है.
कई जिलों में बदलेगा मौसम
आने वाले दिनों में मानसूनी गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन समेत कई जिलों में मौसम बदल सकता है. किसानों को बारिश को देखते हुए खेतों में पानी की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए. खासकर सोयाबीन, मक्का और कपास की फसलों में ज्यादा पानी रुकने पर नुकसान हो सकता है. इसलिए खेतों की नालियों और पानी निकासी की व्यवस्था देख लेना ठीक रहेगा.
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