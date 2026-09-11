/बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर...मानसून ट्रफ से MP में बढ़ी नमी, सतना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा भोपाल-इंदौर का मौसम?

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MP Weather Forecast: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है. प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है, जबकि भोपाल-इंदौर समेत कई इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटे में सिंगरौली के चित्रंगी में 42.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग के मुताबिक सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं हरदा, रायसेन, सागर, दमोह, छतरपुर, कटनी और पन्ना जिलों में बारिश का असर बहुत कम हो सकता है. हालांकि आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है.
कैसा रहेगा भोपाल-इंदौर का मौसम?
अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, भिंड और मुरैना में आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है.
बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर
बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है और इससे जुड़ी मौसमी गतिविधियां मध्य प्रदेश के मौसम पर असर डाल रही हैं. इसके अलावा, मानसून ट्रफ लाइन जम्मू से देहरादून, प्रयागराज और अंबिकापुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जिससे राज्य में नमी का स्तर बढ़ रहा है.
यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में रीवा डिवीजन के जिलों में मानसून काफी मेहरबान रहा. शहडोल डिवीजन के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई, जबकि उज्जैन, जबलपुर और सागर डिवीजन के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. सिंगरौली जिले के चित्रंगी इलाके में सबसे ज्यादा 42.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.
खजुराहो रहा सबसे गर्म
वहीं, राज्य में सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया, जहां पारा 35.2°C तक पहुंच गया. ग्वालियर में 35.0°C और दतिया में 34.2°C में भी गर्मी और उमस महसूस की गई. वहीं, राज्य में सबसे कम तापमान धार और खरगोन में 19.0°C दर्ज किया गया.
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