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बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर...मानसून ट्रफ से MP में बढ़ी नमी, सतना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा भोपाल-इंदौर का मौसम?

MP Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से मध्य प्रदेश में नमी बढ़ रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट है, जबकि भोपाल-इंदौर समेत कुछ इलाकों में मौसम साफ रहेगा.

Written ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:30 AM IST
बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का असर...मानसून ट्रफ से MP में बढ़ी नमी, सतना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा भोपाल-इंदौर का मौसम?

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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