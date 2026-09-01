1 सितंबर को कहां-कहां होगी भारी बारिश? उमरिया-बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट, MP में 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम

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IMD Bhopal: मध्य प्रदेश में मानसून अपनी चाल से चल रहा है. इस सीजन में प्रदेश को अब तक 27.7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है. जो कि औसत बारिश का 74 प्रतिशत है. अगस्त में 12 इंच पानी बरसा है. अगर सितंबर महीने में 9.6 इंच तक पानी गिर गया तो मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा कुल बारिश सामान्य 37.3 इंच के आंकड़े को पार कर जाएगा. आईएमडी भोपाल ने अगले चार दिन कई संभागों में तेज बारिश का अनुमान जताया है. ऐसे में बारिश का आंकड़ा बढ़ने के आसार हैं.
बात करें सितंबर की शुरुआत की तो 1 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं. उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, सागर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है. IMD भोपाल की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन के मुताबिक, सिंगरौली, शहडोल और डिंडौरी में अति भारी बारिश की संभावना है.
बारिश की वजह क्या
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ बताया जा रहा है. IMD भोपाल की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है. एक ट्रफ उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश से गंगीय पश्चिम बंगाल तक सक्रिय है, जबकि दूसरा ट्रफ दक्षिण गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक बना है. इनके असर से एक दो सितंबर को पूर्वी हिस्से में बारिश का जोर रहेगा. तीन सितंबर को भोपाल और ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है. चार सितंबर को उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश हो सकती है.
इस डैम के खुलेंगे गेट
एमपी में पानी गिरने से प्रदेश के बांधों की तस्वीर बदली नजर आ रही है. कई जलाशयों में जलस्तर 70 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच गया है और कुछ जगहों पर गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा है. भोपाल के बड़े तालाब में पानी 1666.50 फीट पहुंच चुका है. अब सिर्फ 0.30 फीट की गुंजाइश बची है. तालाब भरने के बाद भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे. वहां से छोड़ा गया पानी कलियासोत डैम तक पहुंचेगा, जिससे उसका जलस्तर भी बढ़ेगा. हालांकि, इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ बांधों में अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है.
27.7 इंच बारिश हुई
बता दें कि 31 अगस्त तक प्रदेश में 702.9 मिलीमीटर यानी 27.7 इंच बारिश दर्ज की गई है. अगस्त लास्ट तक सामान्य बारिश 30.8 इंच मानी जाती है, इसलिए करीब 3.1 इंच कमी है. पूर्वी हिस्से में करीब 5 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. फिर भी 16 जिलों में औसत से ज्यादा पानी गिरा है. इनमें अनूपपुर, निवाड़ी, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़ और शिवपुरी शामिल हैं.
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