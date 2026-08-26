एमपी के 40 जिलों में बारिश कम, अगले 3 दिन फिर बदलेगा मौसम, भिंड-दतिया-सागर में ऑरेंज अलर्ट

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MP Weather Alert: मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में फिर बदल सकता है. मौसम केंद्र भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 648.7 मिलीमीटर यानी 25.5 इंच बारिश हुई है. सामान्य तौर पर इस समय तक 727.9 मिलीमीटर यानी 28.6 इंच पानी गिर जाना चाहिए था. इस हिसाब से प्रदेश में करीब 3.1 इंच बारिश कम हुई है. कुल मिलाकर बारिश 11 प्रतिशत कम है. 40 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है, जबकि 15 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है.
पिछले करीब एक सप्ताह से पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय मानसून अब अपना रुख बदल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तरी, पश्चिमी और मध्य हिस्से में बारिश की हलचल थोड़ी बढ़ सकती है. अगले दो दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है. बुधवार के लिए भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इन इलाकों में ढाई इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है.
कई इलाकों में हल्की बारिश
जिन जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उनमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगर-मालवा, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, मैहर और सिवनी शामिल हैं. वहीं भोपाल, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और मुरैना में भी मौसम बदला रह सकता है. कई जगह तेज तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.
यहां भी हो सकती है बारिश
जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और निवाड़ी में भी बारिश के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में मौसम सिस्टम की गतिविधियां बनी हुई हैं. इसी वजह से अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है. अगले तीन दिन भी कई जिलों में मौसम सक्रिय रह सकता है. ऐसे में जिन इलाकों में पहले से बारिश हो रही है, वहां जलभराव और नदी-नालों के जलस्तर पर नजर रखना जरूरी होगा.
कहां पर कितनी हुई बारिश
बारिश के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश का पूर्वी हिस्सा अभी भी पीछे चल रहा है. यहां सामान्य से 7 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यह कमी 14 प्रतिशत है. जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में बारिश की कमी ज्यादा दर्ज की गई है. बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सिवनी, टीकमगढ़ और डिंडौरी समेत कई जिलों में सामान्य से 3 से 50 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है.
कई हिस्सों में बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रह सकता है. खासकर उत्तरी, पश्चिमी और मध्य जिलों में मानसून की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है. बारिश होने से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है. किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से काफी फायदेमंद रहेगी, हालांकि जहां ज्यादा पानी गिर रहा है, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.