MP में कहां-कहां होगी बारिश? दमोह-टीकमगढ़ समेत कई जिलों में अलर्ट, जानिए मौसम अपड़ेट

राज्य चुनें
MP Rain Alert: मध्य प्रदेश में 4 सितंबर का मौसम कई इलाकों में बारिश वाला रहने वाला है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को प्रदेश के बड़े हिस्से में वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. लेकिन पूरे पूर्वानुमान में सबसे ज्यादा ध्यान दमोह और टीकमगढ़ पर है. इन दोनों जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है.
बारिश का असर सिर्फ दमोह और टीकमगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि रायसेन, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, छतरपुर, निवाड़ी और पांढुर्णा में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा भोपाल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकला, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.
पिछले 24 घंटे बारिश ने दिखाया जोर
अब जरा पिछले 24 घंटे का हाल देखिए. मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, छतरपुर, खजुराहो और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. राजनगर में 195.2 मिलीमीटर, खजुराहो में 178.2 मिलीमीटर और छतरपुर में 164.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा रामपुरा में 130.3 मिलीमीटर, अमरपाटन में 129.0 मिलीमीटर और देवेंद्रनगर में 128.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.
आज सबसे ज्यादा नजर इन्हीं जिलों
4 सितंबर के बुलेटिन के मुताबिक, बारिश का दायरा काफी ज्यादा बताया गया है. कुछ स्थानों पर हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच और श्योपुरकला में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कई स्थानों पर भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सिंगरौली और कई अन्य जिलों में बारिश की संभावना है. अधिकांश स्थानों पर रायसेन, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में बारिश का पूर्वानुमान है.
तापमान में भी दिखा बदलाव साफ
बारिश के बीच तापमान में भी खास बदलाव भी देखने को मिला है. पिछले 24 घंटे में जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा. रीवा और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से 5.6-6.2 डिग्री तक कम रहा. जबलपुर और सागर संभागों में भी तापमान सामान्य से 4.1-4.6 डिग्री तक कम रहा. भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभागों में तापमान सामान्य से 1.9-2.7 डिग्री तक कम रहा. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस स्योपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया है.
सिस्टम सक्रिय, बारिश आगे बढ़ी
मौसम बुलेटिन के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र और उससे जुड़े मौसम सिस्टम की भी जानकारी दी दई है. इसके असर से दक्षिण मध्य प्रदेश और उससे लगे उत्तर मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके अलावा, मानसून द्रोणिका भी सक्रिय है और इसके साथ अरब सागर से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बताया गया है. मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का यह असर आज भी दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि 4 सितंबर के लिए कई जिलों में अलग-अलग स्तर के वर्षा अलर्ट जारी किए गए हैं.
अगले 24 घंटे भी अहम रहेंगे
अब सबसे अहम बात अगले 24 घंटे की है. मौसम बुलेटिन में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड की संभावना को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में दमोह, छतरपुर, मैहर, खजुराहो, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और टीकमगढ़ जैसे जिलों के बारे में जानकारी दी गई है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर और बैतूल शामिल हैं. ऐसे में आज का मौसम सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं, बल्कि तेज बारिश वाले इलाकों में सतर्कता वाला भी है.