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MP में कहां-कहां होगी बारिश? दमोह-टीकमगढ़ समेत कई जिलों में अलर्ट, जानिए मौसम अपड़ेट

MP Weather Today: मध्य प्रदेश दमोह और टीकमगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में भारी वर्षा, गरज-चमक और हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. जबकि पिछले 24 घंटे में छतरपुर में बारिश हुई.

Written ByManish kushawah
Published: Sep 04, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:02 AM IST
MP में कहां-कहां होगी बारिश? दमोह-टीकमगढ़ समेत कई जिलों में अलर्ट, जानिए मौसम अपड़ेट
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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