एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल में रिमझिम, अगले 4 दिन पूर्वी हिस्से में बरसेंगे बादल

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MP Rain Alert: मध्य प्रदेश में आज शनिवार को मौसम का मिजाज पूर्वी हिस्से में ज्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा. रीवा, सीधी, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में जगहों पर तेज बौछारों के साथ मौसम बदल सकता है. जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर और उमरिया में भी बारिश के आसार हैं. भोपाल में रिमझिम बारिश हो सकती है. वहीं इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज बारिश की संभावना कम है. आज तापमान में बड़ी गिरावट के बजाय बादल और बारिश के कारण उमस से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल है.
रक्षाबंधन के दिन यानी शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई. IMD भोपाल के आंकड़ों में बीते 24 घंटे के दौरान अलग-अलग इलाकों में मध्यम बारिश का असर दिखाई दिया. पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल ज्यादा एक्टिव नजर आए, जबकि कई पश्चिमी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहा. बारिश के साथ तापमान में भी कुछ जगह बदलाव आया. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान तालुन, बड़वानी में दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमान धार में रहा. रक्षाबंधन पर मौसम ने गर्मी से कुछ राहत जरूर दी.
अगले चार दिन क्यों सक्रिय रहेगा मौसम?
आज के मौसम के पीछे प्रदेश में सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ वजह हैं. हालांकि, इन प्रणालियों का असर पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा नहीं है. इसी कारण पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में कई जगह बारिश सीमित रह सकती है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले चार दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर बना रहेगा. इस दौरान तेज और हल्की बारिश हो सकती है. इसलिए रीवा, शहडोल, जबलपुर और आसपास के जिलों के लोगों को बदलते मौसम पर नजर रखनी चाहिए और जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए.
बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से कम
हालांकि, बारिश के बावजूद मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में आंकड़ा अभी सामान्य से कम है. प्रदेश में अब तक फिलहाल 683.9 मिलीमीटर यानी 26.9 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 750.9 मिलीमीटर यानी 29.5 इंच है. इस तरह अभी करीब 2.6 इंच पानी कम दर्ज हुआ है. कमी 9 प्रतिशत है. पूर्वी हिस्से में बारिश 6 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 12 प्रतिशत कम रही है. जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभागों में कमी 19 प्रतिशत तक बताई गई है. हालांकि 18 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज होने से हर जिले की तस्वीर एक जैसी नहीं है.
आगे कहां-कहां बारिश होने के आसार?
आने वाले दिनों में बारिश का मुख्य फोकस पूर्वी मध्य प्रदेश पर रहने की संभावना है. आज भारी बारिश वाले सात जिलों के अलावा कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी. कटनी, सतना, उमरिया, मंडला, सिंगरौली, पन्ना, दमोह और सागर सहित कई जिलों में बदलाव के संकेत हैं. दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग में तेज बारिश के आसार कम हैं. प्रदेश में तापमान फिलहाल बढ़ने की स्थिति नहीं दिख रही है.
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