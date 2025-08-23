MP Weather News: एमपी में सिनोप्टिक मौसम एक्टिव! बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के चलते 18 जिलों में बारिश-बादल-बिजली का अलर्ट

MP Weather Today Update: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. धीरे-धीरे प्रदेश में मानसून अपनी रफ्तार बना रहा है. राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं पर रुक-रुक बारिश अपना कहर बरपा रही है. वहीं शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है, जिसके चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. इनमें भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला, सिवनी और मालवा शामिल बताए जा रहे हैं.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटे झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग की मानें तो राज्य के अंदर अलगे तीन से चार दिन मानसून अपना कहर बरपाना जारी रखेगा. इसके अलावा, कई इलाकों में तो तेज बारिश हो सकती है.

कहां कहां अलर्ट जारी?

प्रदेश के राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर तेज बारिश होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा, प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर, मुरैना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है.

प्रदेश के अंदर का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अंदर सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां बनी हुई हैं. मानसून ट्रफ, सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा से होकर पूर्व दक्षिण, पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है. वहीं पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र और संलग्न बांग्लादेश के ऊपर हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय बताया जा रहा है.

25 अगस्त तक मौसम

इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान और उसके पास वाले इलाकों के ऊपर, ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय बताया जा रहा है. इसी वजह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश के अंदर 25 अगस्त के आस पास प्रदेश में भंयकर बारिश हो सकती है. क्योंकि ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है.

